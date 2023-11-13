«Яндекс Маркет» открыл продавцам доступ к статистике поисковых запросов маркетплейса

Продавцы на «Яндекс Маркете» получили бесплатный доступ к аналитическому отчёту со статистикой поисковых запросов покупателей. Он устроен как «Вордстат» — инструмент, показывающий статистику запросов в поиске «Яндекса». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Отчёт «Маркета» позволяет узнать предпочтения покупателей на сервисе: проверить популярность конкретных запросов, а также посмотреть топ самых частых запросов на маркетплейсе в целом и в разных категориях товаров. «Всё это поможет продавцу оценить спрос на товары, спрогнозировать число показов и кликов на них и понять, какие ещё товары добавить в свой ассортимент, и какой на них придётся потенциальный объём продаж», — утверждают в компании.

Кроме того, с помощью «Вордстата Маркета» можно точнее заполнить характеристики товаров — посмотреть, какие из них покупатели считают ключевыми. Так предложение продавца окажется выше в поисковой выдаче сервиса.

«Вордстат» можно посмотреть в личном кабинете продавца на маркетплейсе. «Бесплатный и неограниченный» доступ к сервису открывается после регистрации продавца на маркетплейсе.

«Вордстат» не первый аналитический инструмент «Маркета», призванный увеличивать продажи партнёров сервиса. Ранее маркетплейс создал инструмент «Конкурентная позиция». Он позволяет продавцу оценить свою долю в общем объёме продаж на сервисе и сравнить показатели с результатами конкурентов.