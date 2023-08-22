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18+
22.08.2023 в 06:15

«Яндекс Маркет» начал выпускать мебель под собственным брендом

Компания хочет занять нишу, освободившуюся после ухода IKEA

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«Яндекс Маркет» запустил продажу мебели под собственной торговой маркой. Развивать проект будет команда экс-менеджеров из IKEA, которые перешли в «Яндекс Маркет» после закрытия предприятий шведской компании в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Компания уже начала производить мебель в среднем ценовом сегменте. Работать маркетплейс будет преимущественно с российскими фабриками, а также сотрудничать с производителями из Белоруссии и Китая.

На площадке уже доступны диваны и кровати, до конца этого года ассортимент пополнится мебелью для гостиной, кухни и спальни, а до конца 2025 года — увеличится до 3 тыс. позиций. В компании рассчитывают, что мебель под собственным брендом займет до 10% от оборота категории на маркетплейсе.

Эксперты предупреждают, что для онлайн-торговли крупногабаритной мебелью маркетплейсу придется расширить логистические мощности и предоставлять услуги по сборке. Однако спрос на эту продукцию растет — доля интернет-продаж мебели и товаров для дома по итогам шести месяцев 2023 года достигает 16,5%.

Ранее сообщалось, что в России открылся турецкий аналог IKEA — Kelebek. Там продаётся мягкая и корпусная мебель, матрасы, текстиль, предметы для декора и товары для сада.

Яндекс.Маркет
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