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09.09.2021 в 14:30

«Кириешки», тетрис и тамагочи: «Яндекс.Лавка» запустила раздел с культовыми товарами из 90-х

При заказе товаров из подборки пользователи получат коллекционные фишки

В «Яндекс.Лавке» появился новый тематический раздел — в подборке «Как в детстве» можно найти популярные товары и продукты из 80-х и 90-х гг. Пользователи смогут заказать тетрис, тамагочи, слинки (игрушки-пружинки), сухарики «Кириешки», жвачку Love is и даже «блюда из школьной столовой». Об это Sostav сообщила пресс-служба компании.

Как отметила команда активации, за любые покупки в новой категории «Лавка» подарит лимитированные фишки («кэпсы» и «сотки» на языке 90-х), а также биты для них. В коллекцию войдут 12 фишек и одна бита — на них изображены герои «Лавкатауна», вселенной сервиса. Образы Дедушки Арбуза, Загадочного льда, Голода и других персонажей разрабатывала команда иллюстраторов.

За первый заказ клиенты получат три фишки и одну биту, а также скидку 30%. С новыми заказами могут попадаться фишки, которые уже есть в коллекции, — ими можно будет обменяться с кем-нибудь, возродив знакомую поколению 90-х традицию. Товары новой категории будут доступны в «Яндекс.Лавке» для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Московской и Ленинградской областей.

Яндекс.Лавка
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