«Яндекс» купил товарные знаки «Игромир» и Comic Сon

«Яндекс» стал новым владельцем товарных знаков «Игромир» и Comic Сon, ранее принадлежавших ООО КРИ, организатору крупнейших выставок молодежной культуры. Первые фестивали интернет-холдинг планирует провести уже осенью 2025 года, сообщает «Коммерсант».

Покупатель товарных знаков был определен в рамках банкротства ООО КРИ. Победителем стал «Яндекс», который получил лоты за 20,6 млн руб. каждый. В компании подтвердили изданию намерения организовать фестивали «Комиккон» и «Игромир» осенью 2025 года.

«Сейчас начнем формировать программу фестиваля, вести переговоры с партнерами, производителями контента, холдингами и спонсорами», — уточнили в «Яндексе».

Параллельно «Яндекс» выкупил домен Comiccon.ru, который был в открытом доступе. Comic Сon Russia — это крупнейший в РФ фестиваль популярной культуры, аниме, фантастики и видеоигр. Он проводился с 2014 года, но в период пандемии выставку перенесли, и она так и не состоялась.

По данным издания, акционеры КРИ затем хотели полностью свернуть деятельность в России из-за отсутствия зарубежных компаний на выставках, в частности, владельцы вели переговоры по продаже прав на Comic Con Russia и «Игромир» компании МТС.

Собеседники издания на видеоигровом рынке полагают, что с привлечением аудитории на фестиваль у «Яндекса» проблем не будет — доверие к «Игромиру» и Comic Сon уже сформировано. Они также предполагают, что главными тематиками будущего фестиваля станут сюжеты игры Atomic Heart фантастического романа Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч».

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