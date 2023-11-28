70% бюджетов рекламодателей управляются нейросетями

70% бюджетов рекламодателей уже управляются нейросетями. 30% дополнительных конверсий получили рекламодатели в «Яндекс Директе» по той же цене за последний год, в том числе за счёт активного развити нейросетей. Такие данные на конференции Rekonfa привёл CEO бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк.

Топ-менеджер рассказал, что 77% российских покупателей возвращаются и приобретают товары снова на привычном сайте. В среднем перед покупкой люди изучают 4−6 источников. 58% пользователей начинали поиск в «Яндексе» с брендовых запросов.

Технический директор «Яндекс Рекламы» Валерий Стромов сообщил, что 74% рекламных кампаний используют автостратегии. 75% конверсий приносит автотаргетинг в «Мастере кампаний» в «Директе». На 20% снижается цена конверсий при использовании данных из CRM и приложений.

Директор по искусственному интеллекту «Яндекс Рекламы» Алексей Штоколов рассказал, что 30% рекламных объявлений создаются при помощи технологий искусственного интеллекта. В создании рекламного объявления принимают участие 25 нейросетей. Они обрабатывают свыше 500 тыс. запросов в секунду. Добавление генеративных объявлений в рекламных кампаниях «Яндекс Бизнеса» приносит предпринимателям до 5% больше целевых действий.

Ранее сообщалось, что предприниматели с подпиской «Яндекс Бизнеса» смогут создавать рекламные объявления с помощью нейросетей. Решение позволит экономить время и запускать кампании без навыков работы с текстом и графикой.