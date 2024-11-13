«Яндекс» запустил новый сервис «Командировки» для организации деловых поездок

«Яндекс» представил рекламную кампанию о новом сервисе для бизнеса «Командировки», который помогает работнику выбрать отель и билет. Вся информация о поездке поступает сотруднику на почту, а данные о расходах — бухгалтеру.

Главной героиней видео стала гигантская красная рогатка, которую во время съёмок натянули в офисе «Яндекса». Именно с её помощью, по сюжету ролика, отправляют сотрудников в командировки. Самым сложным в процессе съёмок было успокоить актёра, что в реальности им не будут из неё выстреливать.

Креативную концепцию разработало агентство MORE. За съёмку проморолика отвечал продакшен CULT.

Агентство MORE: Просить собирать чеки, оформлять сотрудникам бумажные путевые листы, говорить им самим оплачивать гостиницы с билетами из командировочных и другие бюрократические темочки — в 2024 году, серьёзно? С таким же успехом можно было бы отправлять сотрудников в Архангельск и Пензу с помощью катапульты или рогатки. Некоторые, кстати, так и делают — вон видео есть даже.

Состав творческой группы

«Яндекс GO для бизнеса» (клиент)

Руководитель команды маркетинга «Яндекс Go для бизнеса»: Роберт Лашин

Старший менеджер по маркетингу «Яндекс Командировок»: Ксения Забелина

MORE (агентство)

Главный креативный директор: Ярослав Орлов

Креативный директор: Дмитрий Муравьёв

Старший копирайтер: Макар Гордейчик

Руководитель креативной группы: Ольга Еськина

Директор по работе с клиентами: Нино Елагина

Старший менеджер по стратегическому планированию: Александра Натарова

Cult (продакшн)

Режиссёр-постановщик: Гоша Евдокимов

Оператор-постановщик: Александр Мишин

Второй режиссёр: Андрей Венков

Кастинг-директор: Лера Пузырёва

Режиссёр монтажа: Александр Шатилов

Колорист: Александр Золотарёв

Моушн дизайн: креативная студия Bluecheese

Звук: Михаил Октябрь

Стилист: Полина Брик

Визажист: Оля Моргунова

Менеджер по контролю молочка на площадке: Антон Каляки

Руководитель производства: Денис Леваков

Исполнительный продюсер: Алексей Попов

Линейный продюсер: Борис Томберг

Ассистент продюсера: Анастасия Манская

Продюсер постпродакшена: Дана Воронина

Ассистент продюсера: Настя Милованова