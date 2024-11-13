«Яндекс» запустил новый сервис «Командировки» для организации деловых поездок

«Яндекс» представил рекламную кампанию о новом сервисе для бизнеса «Командировки», который помогает работнику выбрать отель и билет. Вся информация о поездке поступает сотруднику на почту, а данные о расходах — бухгалтеру.
Главной героиней видео стала гигантская красная рогатка, которую во время съёмок натянули в офисе «Яндекса». Именно с её помощью, по сюжету ролика, отправляют сотрудников в командировки. Самым сложным в процессе съёмок было успокоить актёра, что в реальности им не будут из неё выстреливать.
Креативную концепцию разработало агентство MORE. За съёмку проморолика отвечал продакшен CULT.
Агентство MORE:
Просить собирать чеки, оформлять сотрудникам бумажные путевые листы, говорить им самим оплачивать гостиницы с билетами из командировочных и другие бюрократические темочки — в 2024 году, серьёзно? С таким же успехом можно было бы отправлять сотрудников в Архангельск и Пензу с помощью катапульты или рогатки. Некоторые, кстати, так и делают — вон видео есть даже.
Состав творческой группы
«Яндекс GO для бизнеса» (клиент)
Руководитель команды маркетинга «Яндекс Go для бизнеса»: Роберт Лашин
Старший менеджер по маркетингу «Яндекс Командировок»: Ксения Забелина
MORE (агентство)
Главный креативный директор: Ярослав Орлов
Креативный директор: Дмитрий Муравьёв
Старший копирайтер: Макар Гордейчик
Руководитель креативной группы: Ольга Еськина
Директор по работе с клиентами: Нино Елагина
Старший менеджер по стратегическому планированию: Александра Натарова
Cult (продакшн)
Режиссёр-постановщик: Гоша Евдокимов
Оператор-постановщик: Александр Мишин
Второй режиссёр: Андрей Венков
Кастинг-директор: Лера Пузырёва
Режиссёр монтажа: Александр Шатилов
Колорист: Александр Золотарёв
Моушн дизайн: креативная студия Bluecheese
Звук: Михаил Октябрь
Стилист: Полина Брик
Визажист: Оля Моргунова
Менеджер по контролю молочка на площадке: Антон Каляки
Руководитель производства: Денис Леваков
Исполнительный продюсер: Алексей Попов
Линейный продюсер: Борис Томберг
Ассистент продюсера: Анастасия Манская
Продюсер постпродакшена: Дана Воронина
Ассистент продюсера: Настя Милованова