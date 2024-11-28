«Яндекс Еда» запустила онлайн-бронирование столиков

«Яндекс Еда» запустила проект онлайн-бронирования столиков в ресторанах. Пока он работает в пилотном режиме, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Опция уже доступна более чем в 1 тыс. ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. Чтобы забронировать столик, нужно зайти в раздел «Куда сходить» и заполнить специальную онлайн-форму в карточке заведения.

«Выбрать подходящее заведение можно с помощью персональных рекомендаций от нейросети или фильтров: они подберут места по виду кухни или, например, по типу заведения», — отметили в «Яндексе».

Для развития проекта в прошлом месяце компания купила сервис LeClick и специализированное программное обеспечение SmartReserve.

Ранее «Яндекс Еда» запустила новый тариф доставки «Выгодно». Тариф предполагает более долгую доставку — от 1 до 2 часов, но зато ее стоимость будет ниже на 30%. Он работает в тестовом режиме в Москве и Санкт-Петербурге.