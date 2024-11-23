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23.11.2024 в 15:33

«Яндекс Еда» тестирует «Выгодную» доставку

Ждать ее придется 1-2 часа, но зато стоимость будет ниже на 30%

«Яндекс Еда» запустила новый тариф доставки «Выгодно», пока он работает в тестовом режиме в Москве и Санкт-Петербурге.

Тариф предполагает более долгую доставку — от 1 до 2 часов, но зато ее стоимость будет ниже на 30%. Действует новое предложение только в зонах доставки пешими и велокурьерами.

Благодаря инструменту у «Еды» будет больше времени, чтобы найти курьера на конкретный заказ. Для курьеров и ресторанов заказ будет выглядеть как и при стандартном тарифе: заведение начнёт готовить еду только после назначения курьера

Сейчас тариф доступен 20% пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. До конца 2024 года «Яндекс Еда» планирует запустить его во всех городах присутствия. Такой же тариф тестируют и в «Яндекс Лавке».

Ранее «Яндекс Еда» сообщила, что запустит функцию онлайн-бронирования столиков в ресторанах. Она будет доступна в разделе «Куда сходить», который появился в сервисе этой весной.

Яндекс.Еда
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