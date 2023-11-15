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15.11.2023 в 06:50

«Яндекс Еда» займётся кейтерингом

Сервис уже договорился с партнёрами о развитии направления

«Яндекс Еда» начала развивать новое направление — кейтеринг. Сервис уже договорился о партнерстве с 30 игроками этого рынка, среди них «Вкусвилл праздник», GalaBox Catering, «Костис», «Finedine кейтеринг». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Сервисы кейтеринга будут представлены в агрегаторе под собственными брендами, у них можно будет заказать как готовые блюда, так и сопутствующие услуги — сервировку, клининг, помощь поваров, барменов, официантов, заказ посуды и украшений.

«Яндекс Еда» будет выступать в роли витрины и предоставлять услуги доставки. Сервис пока работает в Москве и Московской области, но в дальнейшем планируется масштабирование.

По мнению аналитика Data Insight Ольги Пашковой, сотрудничество с «Яндекс Едой» поможет кейтеринговым компаниям с организацией работы по непрофильным для них направлениям, например с доставкой. Кроме того, это поможет расширить целевую аудиторию — агрегатор, как правило, предлагает маркетинговые и рекламные возможности для продвижения на площадке.

Ранее сообщалось, что интерес компаний к проведению новогодних корпоративов год к году вырос на 30−50%. Резко увеличился спрос на кейтеринг и организацию профильных банкетов.

Яндекс.Еда кейтеринг
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