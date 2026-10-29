«Яндекс» добавил 31 медиафасад в сеть цифровой наружной рекламы

«Яндекс» договорился с оператором медиафасадной рекламы General Media Group о правах на продажу рекламы на 31 медиафасаде по аукционной модели. В результате сеть цифровой наружной рекламы компании расширилась с 10 до 16 городов, сообщили в «Яндексе».

Наружная реклама компании появилась в Красноярске, Нижнем Новгороде, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге и Хабаровске. Медиафасады General Media Group также расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске.

Среди инвентаря есть угловые, радиальные и двусторонние конструкции, а площадь поверхностей составляет до 714 м². Так, медиафасады оператора размещены на Волгоградском проспекте в Москве, у «нулевого километра» в Омске, вблизи гостиницы «Высоцкий» в Екатеринбурге.

Запустить рекламные кампании на новых площадках можно будет в личном кабинете «Директа» с ноября 2026 года. Для программатических закупок выделят до 20% эфирного времени. Стоимость размещения будет рассчитываться за 1 тыс. потенциальных контактов с рекламным сообщением в реальном времени — RT OTS.

После завершения кампании рекламодатели смогут оценить ее влияние на поисковый интерес, трафик, конверсии и посещаемость офлайн-точек. Также им будет доступен ретаргетинг на агрегированный сегмент пользователей, которые могли видеть рекламу на медиафасадах.

Все конструкции включат в инструмент «Панорама» в «Директе», который объединяет онлайн- и офлайн-инвентарь в одной охватной кампании. Он позволяет учитывать пересечения аудитории между площадками и управлять общей частотой рекламных контактов в разных каналах.