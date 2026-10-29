Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.10.2026 в 12:40

«Яндекс» добавил 31 медиафасад в сеть цифровой наружной рекламы

Закупки рекламы на новых конструкциях станут доступны в ноябре

«Яндекс» договорился с оператором медиафасадной рекламы General Media Group о правах на продажу рекламы на 31 медиафасаде по аукционной модели. В результате сеть цифровой наружной рекламы компании расширилась с 10 до 16 городов, сообщили в «Яндексе».

Наружная реклама компании появилась в Красноярске, Нижнем Новгороде, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге и Хабаровске. Медиафасады General Media Group также расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске.

Среди инвентаря есть угловые, радиальные и двусторонние конструкции, а площадь поверхностей составляет до 714 м². Так, медиафасады оператора размещены на Волгоградском проспекте в Москве, у «нулевого километра» в Омске, вблизи гостиницы «Высоцкий» в Екатеринбурге.

Запустить рекламные кампании на новых площадках можно будет в личном кабинете «Директа» с ноября 2026 года. Для программатических закупок выделят до 20% эфирного времени. Стоимость размещения будет рассчитываться за 1 тыс. потенциальных контактов с рекламным сообщением в реальном времени — RT OTS.

После завершения кампании рекламодатели смогут оценить ее влияние на поисковый интерес, трафик, конверсии и посещаемость офлайн-точек. Также им будет доступен ретаргетинг на агрегированный сегмент пользователей, которые могли видеть рекламу на медиафасадах.

Все конструкции включат в инструмент «Панорама» в «Директе», который объединяет онлайн- и офлайн-инвентарь в одной охватной кампании. Он позволяет учитывать пересечения аудитории между площадками и управлять общей частотой рекламных контактов в разных каналах.

Яндекс Наружная реклама Цифровая наружная реклама
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.