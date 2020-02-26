«Яндекс.Директ» будет показывать рекламу на «запрещенных» площадках

В начале марта в «Яндекс.Директе» изменятся правила блокировки площадок для показов в сетях. Теперь рекламодателям нельзя будет отключить показы на турбо-версиях сайтов и собственных проектах «Яндекса», даже если их адреса указаны в списке запрещенных. В компании объясняют это тем, что отключая эти площадки, рекламодатели теряют лиды.

Почему изменились правила

В «Яндекс.Директе» провели эксперимент, в ходе которого рекламодатели получали небольшую долю показов на сайтах, которые ранее заблокировали. Клики в эксперименте были бесплатны, а показы не учитывались в статистике. В итоге, по данным компании, показы на запрещенных площадках принесли рекламодателям +6% дополнительных конверсий.

«Мы полностью контролируем эффективность расстановки рекламных блоков на собственных площадках и на Турбо-страницах партнеров, что исключает фрод», — утверждают в пресс-службе компании.

В «Яндекс.Директе» отметили, что изменения коснутся только кампаний с показами в сетях, а также смешанных кампаний с показами на поиске и в сетях. На размещение рекламы только на поиске они не повлияют.

Как отреагировали на рынке

Под новостью на сайте «Яндекс.Директа» пользователи оставляли много недовольных комментариев. У них появились вопросы к качеству таких конверсий. Комментаторы также выразили непонимание, зачем им размещаться на нерелевантных площадках.

Как пояснили Sostav в пресс-службе компании, у рекламодателей остается широкий набор возможностей, которые можно использовать как альтернативу блокировки площадок. Например, если рекламодателя интересуют лиды и стоимость, эти параметры можно оптимизировать в настройках стратегии. Также можно приоритизировать показы для более дорогой аудитории.

Коммерческий директор Advark Лилия Кравцова считает, что «Яндекс» имеет право делать с собственным инвентарем всё, что считает нужным, так как компания заинтересована в наибольшей монетизации своих инструментов. С другой стороны, по словам коммерческого директора Red Digital Марии Высоцкой, их компания часто сталкивается с просьбами отключить те или иные сайты из рекламной кампании со стороны клиентов. Высоцкая считает, что платформа может дать рекомендацию по улучшению эффективности, но при этом не принуждать и давать возможность выбора.

На что повлияют изменения

Если же речь идет о сторонних ресурсах с турбо-страницами, в рамках новых правил игры, рекламодателю придется более внимательно относиться к White List в своих размещениях, отметила Кравцова. «На запрещенные площадки также приходит живая аудитория. И многим нашим рекламодателям сейчас не так важно контентное окружение их коммуникации, на первое место в KPI кампаний ставится качественный лид», — пояснила она.

Тем не менее, различные категории продуктов при продвижении имеют существенные различия и свои нюансы, указал руководитель группы в отделе контекстной рекламы Nectarin Александр Варламов. В сферах с небольшим числом конверсий оптимизация и автостратегии на «вовлеченные сессии» зачастую не приносят ожидаемых результатов, считает Варламов. «Как показывает практика, даже с качественных сайтов сети «Яндекса» с мобильных устройств может идти низкоэффективный трафик. Здесь вариантами решения может служить использование турбо-страниц или же корректировки ставок. Решение «Яндекса» об игнорировании корректировок может существенно влиять на результаты таких рекламных кампаний», — подчеркнул он.