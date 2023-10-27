«Яндекс» получил одобрение правкомиссии на внутреннюю реструктуризацию

«Яндекс» получил разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на внутреннюю реструктуризацию, говорится в квартальном финансовом отчёте компании.

Кроме того, «Яндекс» отчитался о завершении «некоторых ключевых этапов подготовки к сделке». «В частности, владельцы акций класса А одобрили присоединение нескольких «дочек» к головной компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, — это нужно для подготовки к реструктуризации», — уточняется в документе.

Также отмечается продвижение по «другим важным этапам» плана корпоративной реструктуризации. Предложение о её проведении планируется вынести на рассмотрение акционеров до конца года, напоминают в «Яндексе».

В рамках реструктуризации компания намерена передать российский бизнес в управление менеджмента. При этом четыре «дочки» должны перейти под управление головной компании Yandex N.V.

Накануне Forbes со ссылкой на источники сообщил, что руководство и акционеры «Яндекса» активизировали переговоры по привлечению стратегических инвесторов в капитал российской компании. Контрольный пакет акций может перейти консорциуму инвесторов. Каждый из них получит по 7,28%.

Из финотчётности «Яндекса» за третий квартал следует, что общая выручка компании увеличилась на 54% и составила 204,8 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль оказалась на уровне 3,4 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA в отчётном периоде составил 26,5 млрд руб.

Выручка «Яндекса» в сегменте «Поиск и портал», на который приходятся почти все рекламные доходы компании, выросла на 48% год к году, до 90,4 млрд руб. За девять Рост сегмента в компании объяснили расширением рекламного инвентаря и развитием технологий.