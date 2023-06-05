«Яндекс» вернул баннер под поисковой строкой на главной странице

«Яндекс» запускает возможность рекламного размещения под поисковой строкой. Как отметили Sostav в компании, баннер под поисковой строкой — единственный рекламный формат на странице ya.ru. Он позволяет охватить внимание более 50 млн пользователей страницы и «Яндекс Браузера», добавили в пресс-службе.



Сейчас новый формат показывается на заметной позиции под поисковой строкой как в версии для компьютеров, так и в мобильной версии страницы ya.ru и браузера.

В компании отметили, что по результатам закрытых тестов нового формата, рекламодатель смог увеличить запоминаемость рекламы на 14%, число запросов бренда в поиске на 10%, а количество тех, кто предпочёл продукт, выросло на 13%.

Рекламное размещение доступно только по фиксированному CPM, можно выбрать как кросс-платформенное размещение, так и размещение на мобильных или десктопных устройствах, пояснили в «Яндексе».

Анна Сорокина, руководитель подразделения по развитию медийных проектов «Яндекса»: Для решения бизнес-задач рекламодателям нужен качественный охватный инвентарь. И отвечая на запрос рынка, мы продолжаем развивать рекламные форматы. Так, в конце прошлого года мы запустили два премиальных медийных продукта, которые позволяют брендам заметно присутствовать на сервисах и в поиске «Яндекса». Теперь для максимизации охватов рекламодатели могут размещаться в новом баннере под поисковой строкой, который сейчас показывается на странице ya.ru и в новой вкладке браузера.

В ноябре 2022-го директор по работе с агентствами и ключевыми партнёрами компании Виктория Кинаш в ходе НРФ рассказала, что «Яндекс» рассматривает возможность размещения рекламы на ya․ru, включая баннер на главной странице.

До этого в пресс-службе «Яндекса» сообщали, что на новой главной странице не будет рекламного баннера (как и на dzen.ru) после закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — VK.