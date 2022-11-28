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28.11.2022 в 11:20

«Яндекс» обновил поиск

Основные нововведения — видео с закадровым переводом, поиск объектов и детские аккаунты

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«Яндекс» обновил поиск — в новой версии Y2, которая занимает главную страницу, выдаётся не только список веб-страниц, но и информация об объектах, сообщили Sostav в компании. Кроме того, на главной странице ya.ru и в приложении появился блок, где будут храниться история запросов, сохраненные статьи и подсказки.

В поиске также добавился автоматический голосовой перевод видео на русский язык. Сейчас доступен перевод видео с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского. При этом поиск может переводить прямые трансляции, пояснили в компании.

Фото: «Яндекс» Фото: «Яндекс» Фото: «Яндекс» Фото: «Яндекс»

В Y2 появились детские аккаунты, созданные, чтобы «защитить ребенка от неподходящего по возрасту контента». Детский аккаунт можно привязать ко взрослому — он работает и на других сервисах «Яндекса» — «Музыке» и «Кинопоиске».

Как отметили в «Яндексе», Y2 стал лучше отвечать на вопросы разработчиков и ML-специалистов. В него внедрили нейросеть-трансформер CS YATI, которую обучили на запросах по программированию и оценках разработчиков.

25 ноября нидерландская Yandex N.V., материнская компания «Яндекса», объявила о намерении изменить структуру управления бизнесом, выделив часть активов в отдельную компанию под управлением менеджмента, а часть перевести в самостоятельные организации под руководством Yandex N.V.

Большая часть сервисов компании, в том числе «облачные», продолжат работу на российском рынке. При этом зарубежная структура откажется от бренда Yandex.

Ранее СМИ сообщили о скором переходе Алексея Кудрина в «Яндекс». Источники изданий сообщали, что глава Счётной палаты возглавит новую структуру компании, в которую войдёт её действующий топ-менеджмент.

Яндекс Y2
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