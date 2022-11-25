СМИ сообщили о скором переходе Алексея Кудрина в «Яндекс»

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин вскоре может перейти в «Яндекс». Об этом сообщили ТАСС, «РИА Новости», РБК и The Bell со ссылкой на источники.

Как отмечает источник ТАСС, фактическое решение о переходе Кудрина в «Яндекс» уже принято. Оно может быть формализовано 30 ноября или 14 декабря, уверен собеседник агентства.

«Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идёт о «Яндексе». Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании. Фактически решение уже принято, а формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведёт пленарные заседания», — пояснил источник агентства.

Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщал, что у «Яндекса» появится новая материнская компания. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдёт действующий топ-менеджмент «Яндекса», а возглавит её Кудрин.

По информации издания, 24 ноября должна была состояться встреча президента России Владимира Путина с Кудриным, на которой они согласовали реструктуризацию бизнеса «Яндекса». В частности, Кудрин покинет пост председателя Счётной палаты и перейдёт в интернет-компанию, возглавив новую структуру. Помимо этого, Кудрин получит 5% «Яндекса», также новыми акционерами могут стать структуры Владимира Потанина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о состоявшейся накануне встрече Путина и Кудрина. «Я ничего не могу подтвердить, мне нечего добавить к тому, что я говорил», — сказал он журналистам, его слова передаёт «Интерфакс». До этого Песков говорил, что ему ничего неизвестно о встрече лидера страны с главой Счётной палаты.

В сентябре Forbes со ссылкой на источники писал, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% IT-компании, если тот поможет разделить ему российские и международные активы. Стоимость доли оценивали в $325 млн. По информации The Bell, Волож хочет развивать ряд проектов компании за рубежом, в том числе разработку беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс Практикум». Отмечалось, что сервисы продолжат работать в России.