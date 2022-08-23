VK обменял у «Яндекса» Delivery Club на «Дзен» и «Новости»

«Яндекс» покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, а VK получит два контент-сервиса «Яндекса» — «Дзен» и «Новости». Такое соглашение компании подписали 22 августа. Сделку закроют в ближайшие месяцы, после согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщили Sostav в корпорациях.

«Яндекс» продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше. После закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс Еда» перейдут на единую технологическую платформу. Плотность заказов станет выше, а курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района. Кроме того, доставка ускорится, а выбор ресторанов расширится, заявили в «Яндексе».

Курьеры получат доступ к платформе «Яндекс Про». Она распределяет заказы и выстраивает маршруты. Также курьерам обещают страховку на время доставки, аналог больничных, юридическую помощь и другие условия сотрудничества.

Рестораны-партнёры Delivery Club смогут расширить зону доставки за счёт интеграции с «Яндекс Доставкой». Также они получат доступ к инструментам продвижения «Яндекса» и смогут принимать и начислять баллы «Плюса», отметили в компании.

Кроме того, сотрудничающие с Delivery Club магазины и рестораны смогут поучаствовать в работе отраслевой комиссии «Яндекс Еды». Она призвана следить за соблюдением условий взаимодействия фудтех-сервисов и компании и их партнёров, рассматривать обращения и разбирать спорные случаи. В такую комиссию войдут также эксперты их ритейла и рестораторы.

Дмитрий Масюк, руководитель фудтех-направления в «Яндексе»: По нашей оценке, в 2021 году объём рынка доставки готовой еды и продуктов превысил 650 млрд руб. Услугу доставки предлагают и специализированные сервисы, и сами заведения — заказ можно сделать у них на сайте или по телефону. Мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок продолжит расти как минимум на 20% в год, а доставка станет для миллионов людей повседневной услугой. Объединение с Delivery Club позволит нам выделить больше ресурсов на развитие и быстрее реагировать на пожелания пользователей, ресторанов, магазинов и курьеров.

Со своей стороны VK станет собственником контентных платформ «Дзен» и «Новости» и получит как технологии, так и товарные знаки сервисов. После закрытия сделки они станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса».

«Дзен» сохранит инструменты монетизации контента для авторов, а пользователи платформы смогут выбирать, где им удобнее читать и смотреть контент: на портале dzen.ru в десктопной версии или в мобильном приложении.

Владимир Кириенко, генеральный директор VK: Создание и развитие комфортных для пользователей контентных сервисов — основная стратегическая задача VK. «Дзен» — уникальная и популярная среди миллионов людей платформа, один из лидеров рынка, имеющий огромный потенциал развития. В результате интеграции с VK для авторов «Дзена» откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента. Мы высоко ценим результаты, достигнутые командой «Дзена», и считаем правильным предоставить команде возможность развиваться самостоятельно. Это позволит быстрее и эффективнее выводить на рынок новые контентные продукты и улучшать существующие, увеличивая аудиторию.

Также в «Яндексе» сообщили, что компания будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы после закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — VK. Ya.ru станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID».

О продаже VK двух своих контент-платформ «Яндекс» договорился в апреле. Условия сделки тогда не раскрыли.