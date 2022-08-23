«Яндекс» сменит главную страницу после закрытия сделки по продаже «Дзена» и «Новостей»

«Яндекс» будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы после закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — VK. Ya.ru станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID». Кроме того, компания выпустит новое приложение для Android с голосовым помощником Алисой. Об этом Sostav сообщили в компании.

Как пояснили в «Яндексе», ядром новой главной страницы и нового приложения будет «Поиск». На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск, поисковые вертикали и Алиса.

Существующее приложение «Яндекс» для Android сменит название на «Яндекс Старт». Оно будет функционировать как браузер, а пользователи получат возможность выбрать стартовую страницу в настройках. Приложение Яндекс для iOS продолжит работать как раньше, но без «Дзена» и «Новостей», уточнили в компании.

Бывшая медийная главная страница «Яндекс» после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдёт под управление VK. Также VK получит права на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей».

22 августа компании подписали обязывающее соглашение, в рамках которого VK покупает «Дзен» и «Новости», а «Яндекс» — сервис доставки еды Delivery Club. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы, она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой, отметили в «Яндексе».