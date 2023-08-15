Xiaomi представила складной Mix Fold 3

Xiaomi представила новое поколение своего складного смартфона — модель Mix Fold 3. Онлайн-трансляция события прошла на официальном сайте производителя.

Fold 3 получил обновленный дизайн, улучшенный шарнир и актуальные компоненты. Производитель подчеркивает, что Mix Fold 3 — самый тонкий складной смартфон в сложенном состоянии. Xiaomi заявляет, что смартфон выдержит 500 тыс. складываний.

Смартфон действует на основе операционной системы Android 13. Он имеет фронтальную камеру 20 Мп и основной модуль с объективом 50 Мп. Камеры созданы совместно с Leica.

В Китае новинка будет стоить от $1,2 тыс. Там уже стартовали её продажи.

После премьеры основных гаджетов — смартфона, планшета и умных часов — Xiaomi представил четвероногого робота-компаньона CyberDog 2. Он стал умнее, чем CyberDog 1, и теперь больше похож на настоящую собаку.

Ранее компания выпустила тизер о новом устройстве. По словам генерального директора компании Лэя Цзюня, Xiaomi стремится создать «универсальный флагман без недостатков».

Больше всего смартфонов в Россию поставляет именно Xiaomi, сообщали специалисты аналитического центра компании GS Group. За первый квартал в РФ ввезли 1,3 млн устройств, что составляет 21% российского рынка.