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18+
15.08.2023 в 06:50

Xiaomi представила складной Mix Fold 3

Это пока самый тонкий складной смартфон

Xiaomi

Xiaomi представила новое поколение своего складного смартфона — модель Mix Fold 3. Онлайн-трансляция события прошла на официальном сайте производителя.

Fold 3 получил обновленный дизайн, улучшенный шарнир и актуальные компоненты. Производитель подчеркивает, что Mix Fold 3 — самый тонкий складной смартфон в сложенном состоянии. Xiaomi заявляет, что смартфон выдержит 500 тыс. складываний.

Xiaomi

Смартфон действует на основе операционной системы Android 13. Он имеет фронтальную камеру 20 Мп и основной модуль с объективом 50 Мп. Камеры созданы совместно с Leica.

В Китае новинка будет стоить от $1,2 тыс. Там уже стартовали её продажи.

После премьеры основных гаджетов — смартфона, планшета и умных часов — Xiaomi представил четвероногого робота-компаньона CyberDog 2. Он стал умнее, чем CyberDog 1, и теперь больше похож на настоящую собаку.

Xiaomi

Ранее компания выпустила тизер о новом устройстве. По словам генерального директора компании Лэя Цзюня, Xiaomi стремится создать «универсальный флагман без недостатков».

Больше всего смартфонов в Россию поставляет именно Xiaomi, сообщали специалисты аналитического центра компании GS Group. За первый квартал в РФ ввезли 1,3 млн устройств, что составляет 21% российского рынка.

xiaomi
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