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20.08.2026 в 14:43

X5 закрыла магазин «Пятерочка Налету» в Санкт-Петербурге

В Москве группа развивает несколько таких торговых точек

Группа X5 (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток и «Чижик») закрыла единственный петербургский магазин «Пятерочка Налету». Торговая точка находилась в бизнес-центре «Трезубец». «Пятерочка Налету» задумывалась как мини-магазин с зоной кафе и акцентом на азиатскую еду, но в итоге не проработала и года. Об этом сообщил Telegram-канал «Продукт Медиа».

«Пятерочка Налету» относится к формату ultra-convenience. Торговые точки такого формата имеют площадь до 100 кв. м, рассчитаны на высокий трафик и быстрые покупки, закрывают потребность покупателя в еде на ближайшие несколько часов, предлагают готовую еду, напитки и товары в удобной упаковке. Также в таких магазинах есть продукты, которыми потребитель может себя порадовать и за которые готов переплатить.

Формат ultra-convenience сложнее обычного магазина у дома. Он требует хорошо выстроенной логистики, качества продукции, чистоты, сервиса и заметных отличий от конкурентов.

Эксперты связывают закрытие питерской «Пятерочки Налету» с неудачным выбором места. Также могли оказать влияние ассортимент, объем предложения готовой еды, продвижение и качество операционного управления, пишут «Ведомости».

Магазины «Пятерочка Налету» продолжают работать в Москве. В сентябре 2025 года в столице насчитывалось как минимум три таких торговых точки, сейчас — семь (во 2-м Грайвороновском проезде, на Очаковском шоссе, Давыдковской улице, улицах Барклая и Александры Монаховой, Комсомольской площади и Ходынском бульваре).

Пятерочка X5 Group
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