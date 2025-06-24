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24.06.2025 в 05:40

X5 выкупила бизнес TopDelivery

С его помощью ретейлер расширит свою сеть доставки 5Post

Подконтрольный группе X5 сервис доставки 5Post выкупил логистическую компанию TopDelivery. Это позволит ретейлеру развивать доставку в регионах и даже выйти в постсоветские страны, сообщает «Коммерсант».

Так, 99,99% долей в структуре ООО «Интернет логистика» перешли к ООО «5 Пост», 0,01% — к ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». Эксперты считают, что стоимость сделки могла составить 100 — 150 млн руб.

TopDelivery существует с 2011 года. Сервис специализируется на доставке из интернет-магазинов. Он работает в 70 регионах России и, по собственным оценкам, доступен 85% жителей страны.

У 5Post насчитывается 28 тыс. постаматов и пунктов выдачи заказов, преимущественно они расположены в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Приобретение нового бизнеса позволит ретейлеру начать развивать собственную курьерскую доставку.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская замечает, что TopDelivery работает в том числе на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в части других областей, где сервис Х5 до сих пор не был в полной мере представлен. Она полагает, что следующим после появления курьерской доставки и региональной экспансии станет выход на рынки постсоветских стран.

Ранее сервис работал над запуском других зарубежных направлений. В январе сообщалось, что 5Post планирует развивать доставку товаров из Китая.

X5 5Post TopDelivery
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