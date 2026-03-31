X5 увеличил объем рекламных услуг до 30 млрд рублей

X5 Медиа представил операционные результаты за 2025 год по ключевым направлениям рекламного и контентного бизнеса. Совокупный объем рекламных услуг X5 увеличился в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 30 млрд руб. Об этом Sostav сообщили в компании.

Основными факторами роста стали диверсификация рекламодателей за счет расширения категорий брендов, развитие цифровых форматов в онлайн- и офлайн-каналах, а также масштабирование собственной технологической платформы размещения рекламы.

В течение прошлого года компания реализовала более 3,3 тыс. рекламных размещений в торговых сетях X5. Их общее количество выросло на 18% в годовом выражении.

Число кампаний с использованием цифрового инвентаря в офлайн-магазинах увеличилось на 80%. При этом активнее стали использовать такие форматы как бренды, не представленные на полках ретейлера (рост в 2,2 раза), так и поставщики X5 (в 1,7 раза).

Каролина Соколова, управляющий директор «X5 Медиа»: 2025 год стал для нас годом стратегического прорыва. Мы целенаправленно работали над диверсификацией портфеля клиентов, открывая возможности «X5 Медиа» для брендов за пределами пула поставщиков торговых сетей. В итоге доля этих рекламодателей выросла в два раза, достигнув 23% и заняв второе место по денежному объему (+700%) среди всех категорий. Совокупный объем рекламных услуг X5 вырос на 54% — и это не просто количественный результат, а свидетельство качественного изменения подхода рекламодателей к ретейл-медиа.

По итогам 2025 года ежедневный охват рекламных возможностей Х5 составил около 30 млн покупателей, уточнили в компании.

Количество онлайн-форматов за год увеличилось более чем в 1,5 раза и превысило 40. Число цифровых поверхностей в офлайн-магазинах сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» выросло на 45% — до 73 тыс.

В мобильных приложениях сформировался рейтинг рекламных форматов по эффективности. Наибольшее число показов обеспечивали крупные баннерные размещения на главных страницах и в каталогах.

По уровню кликабельности лидировали баннеры в тематических подборках, сторис и крупные баннеры на главном экране. В отдельных случаях показатель CTR достигал 15%, что существенно превышает среднерыночный диапазон.

Самым востребованным форматом по количеству кампаний в приложении «Пятёрочки» стал царь-баннер на главной странице, в приложении «Перекрёстка» — увеличенная карточка в каталоге.

Контентное направление также показало рост. Ежемесячная аудитория Food.ru увеличилась на 21% и достигла 29 млн пользователей, при этом органический трафик вырос на 49% — до 5,8 млн человек. Пользовательский контент составил 74% всех материалов платформы.

Компания также развивает платформу «X5 Блогер» для работы с инфлюенсерами. К концу 2025 года число зарегистрированных авторов достигло 179 тыс., а количество рекламных интеграций за год выросло на 137%, превысив 4,7 тыс. Общий объем просмотров по этим размещениям составил более 628 млн.