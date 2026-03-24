«X5 Медиа» расширяет рекламный инвентарь в приложениях «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

X5 Медиа запускает два новых формата рекламы в поиске для приложений торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». В приложении «Перекрёстка» появилась возможность закрепления товара в топе поисковой выдачи на одном из трех промомест, а в приложении «Пятёрочки» — увеличенная карточка товара над остальными позициями в листинге. Об этом Sostav сообщили в компании.

Как отметили в «X5 Медиа», новые форматы разработаны для поставщиков торговых сетей. По данным компании, реклама в поиске демонстрирует «высокую конверсию», поскольку показывается пользователю в момент, когда он заинтересован в покупке конкретной категории товаров. Новые форматы интегрируются в контекст поиска и визуально не отличаются от обычных карточек товаров, уточнили разработчики приложений.

Исследования «X5 Медиа» показывают, что товары в топе поисковой выдачи получают в среднем в три раза больше просмотров и попадают в корзину покупателей до 20 раз чаще. Настройка рекламных слотов осуществляется с учетом ключевых слов и характеристик продукта.

С расширением функционала рекламодателям стали доступны более 50 инструментов продвижения в мобильных приложениях торговых сетей. Ежемесячная аудитория двух приложений превышает 30 млн пользователей, отметили в компании.

Ранее «X5 Медиа» запустила клик-аут формат — царь-баннер в мобильном приложении «Пятёрочки». Он занимает центральное место на главной странице и представляет собой карусель из четырех позиций, которые следуют друг за другом.