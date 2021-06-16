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16.06.2021 в 05:40

X5 Retail Group может отказаться от сети «Карусель»

Ритейлер трансформирует гипермаркеты в супермаркеты

X5 Retail Group запускает трансформацию сети гипермаркетов «Карусель». В течение нескольких кварталов сеть может быть полностью ликвидирована, сообщил руководитель по связям с инвесторами компании Андрей Васин на онлайн-конференции «ВТБ Мои инвестиции».

Формат гипермаркетов планируется трансформировать в «магазины у дома», онлайн или супермаркеты. В рамках новой стратегии также рассматриваются варианты закрытия или продажи магазинов. В компании отмечают, что формат гипермаркетов не очень популярен как в мире, так и в России.

По состоянию на конец марта 2021 года сеть «Карусель» объединяла 49 гипермаркетов (56 на конец 2020 года) общей торговой площадью 196,1 тыс. м2. В течение первого квартала компания закрыла семь гипермаркетов, четыре из них были переданы под управление «Перекрестка».

О планах по трансформации гипермаркетов «Карусель» X5 сообщила еще в сентябре 2019 года: 34 гипермаркета из 91 будут работать под брендом «Перекресток». 37 гипермаркетов должны были продолжить работу под своим именем, остальные 20 — закрыться к 2022 году. Площади закрытых магазинов ритейлер также планировал переоборудовать под современные гастромаркеты.

X5 Retail Group
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