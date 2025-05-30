Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.05.2025 в 18:42

X5 и Сергей Бурунов запустили аудиопроект «НЕсказки»

Слушатели узнают, как превратить особенности своего характера в суперсилу на работе

1

X5 Group и актер Сергей Бурунов запустили новый аудиопроект «НЕсказки» — про карьеру и офисные будни, определение своей карьерной стратегии и превращении особенностей характера в суперсилу на работе.

Бурунов озвучил сказочных персонажей в пяти детских историях для взрослых. Герои трудятся в одной лесной корпорации, где есть свой магазин «Зверекресток» и бренд «Пять норочек». Методичная черепаха Аграфена тщательно проверяет поставщиков и спасает компанию от рисков. Трудолюбивый муравей Степан доводит проекты до конца, когда команда разбегается, и в одиночку ведет бизнес-конференцию. Принципиальный бык Прохор не нарушает правила даже для друзей. Дальновидный орел Савелий видит полную картину и находит решения для команды, а яркий павлин Тим любит быть на виду и превращает это в умение вдохновлять других.

Все персонажи демонстрируют разный подход к построению карьеры, а слушатели могут узнать в них себя и получить практические советы по развитию своей стратегии.

Виктор Вязовский, руководитель направления «Бренд работодателя» в Х5:

Пока идет акция Х5 «Отличные дни», мы рассказываем соискателям, как инвестировать в карьеру и какие стратегии для этого существуют. Через истории этих героев мы показываем главную идею: инвестиции в карьеру должны быть осознанными. Таким образом, вкладывая свои ресурсы — время, талант, энергию — в компанию, взамен можно (и нужно!) получать гораздо больше, чем просто зарплату: самореализацию, карьерный рост, отличных коллег, социальные страховки и другие важные бонусы.

«НЕсказки» для взрослых помогают определить собственный рабочий психотип и научиться использовать характер как преимущество, а также напоминают, что инвестиция в свою карьеру может принести несказочные дары, если правильно осмыслить и применить свои таланты.

Состав творческой группы:

Бренд работодателя Х5 (клиент)

Руководитель направления «Бренд работодателя»: Виктор Вязовский
Старший менеджер по связям с общественностью: Юлия Ситанова
Руководитель управления по связям с общественностью: Денис Кузнецов
Директор по развитию персонала и бренда работодателя Х5: Мария Верномудрова

RODNYA Creative PR Studio (агентство, автор идеи)

Руководитель творческой группы: Андрей Арнаутов
Арт-Директор: Илья Иванов
Аккаунт-директор: Евгения Страхова
Старший аккаунт-менеджер: Арина Бухвалова
Пиар-лид: Никита Белов
Контент продюсер: Артемий Козак
Пиар-менеджер: София Суслова
Младший пиар-менеджер: Елена Шарова

Студия подкастов и аудиоэкспериментов «Толк» (партнер по контенту)

X5 Group Сергей Бурунов
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.