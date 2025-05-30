X5 и Сергей Бурунов запустили аудиопроект «НЕсказки»

X5 Group и актер Сергей Бурунов запустили новый аудиопроект «НЕсказки» — про карьеру и офисные будни, определение своей карьерной стратегии и превращении особенностей характера в суперсилу на работе.

Бурунов озвучил сказочных персонажей в пяти детских историях для взрослых. Герои трудятся в одной лесной корпорации, где есть свой магазин «Зверекресток» и бренд «Пять норочек». Методичная черепаха Аграфена тщательно проверяет поставщиков и спасает компанию от рисков. Трудолюбивый муравей Степан доводит проекты до конца, когда команда разбегается, и в одиночку ведет бизнес-конференцию. Принципиальный бык Прохор не нарушает правила даже для друзей. Дальновидный орел Савелий видит полную картину и находит решения для команды, а яркий павлин Тим любит быть на виду и превращает это в умение вдохновлять других.

Все персонажи демонстрируют разный подход к построению карьеры, а слушатели могут узнать в них себя и получить практические советы по развитию своей стратегии.

Виктор Вязовский, руководитель направления «Бренд работодателя» в Х5: Пока идет акция Х5 «Отличные дни», мы рассказываем соискателям, как инвестировать в карьеру и какие стратегии для этого существуют. Через истории этих героев мы показываем главную идею: инвестиции в карьеру должны быть осознанными. Таким образом, вкладывая свои ресурсы — время, талант, энергию — в компанию, взамен можно (и нужно!) получать гораздо больше, чем просто зарплату: самореализацию, карьерный рост, отличных коллег, социальные страховки и другие важные бонусы.

«НЕсказки» для взрослых помогают определить собственный рабочий психотип и научиться использовать характер как преимущество, а также напоминают, что инвестиция в свою карьеру может принести несказочные дары, если правильно осмыслить и применить свои таланты.

Состав творческой группы:

Бренд работодателя Х5 (клиент)

Руководитель направления «Бренд работодателя»: Виктор Вязовский

Старший менеджер по связям с общественностью: Юлия Ситанова

Руководитель управления по связям с общественностью: Денис Кузнецов

Директор по развитию персонала и бренда работодателя Х5: Мария Верномудрова

RODNYA Creative PR Studio (агентство, автор идеи)

Руководитель творческой группы: Андрей Арнаутов

Арт-Директор: Илья Иванов

Аккаунт-директор: Евгения Страхова

Старший аккаунт-менеджер: Арина Бухвалова

Пиар-лид: Никита Белов

Контент продюсер: Артемий Козак

Пиар-менеджер: София Суслова

Младший пиар-менеджер: Елена Шарова

Студия подкастов и аудиоэкспериментов «Толк» (партнер по контенту)