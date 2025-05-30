X5 и Сергей Бурунов запустили аудиопроект «НЕсказки»

X5 Group и актер Сергей Бурунов запустили новый аудиопроект «НЕсказки» — про карьеру и офисные будни, определение своей карьерной стратегии и превращении особенностей характера в суперсилу на работе.
Бурунов озвучил сказочных персонажей в пяти детских историях для взрослых. Герои трудятся в одной лесной корпорации, где есть свой магазин «Зверекресток» и бренд «Пять норочек». Методичная черепаха Аграфена тщательно проверяет поставщиков и спасает компанию от рисков. Трудолюбивый муравей Степан доводит проекты до конца, когда команда разбегается, и в одиночку ведет бизнес-конференцию. Принципиальный бык Прохор не нарушает правила даже для друзей. Дальновидный орел Савелий видит полную картину и находит решения для команды, а яркий павлин Тим любит быть на виду и превращает это в умение вдохновлять других.
Все персонажи демонстрируют разный подход к построению карьеры, а слушатели могут узнать в них себя и получить практические советы по развитию своей стратегии.
Виктор Вязовский, руководитель направления «Бренд работодателя» в Х5:
Пока идет акция Х5 «Отличные дни», мы рассказываем соискателям, как инвестировать в карьеру и какие стратегии для этого существуют. Через истории этих героев мы показываем главную идею: инвестиции в карьеру должны быть осознанными. Таким образом, вкладывая свои ресурсы — время, талант, энергию — в компанию, взамен можно (и нужно!) получать гораздо больше, чем просто зарплату: самореализацию, карьерный рост, отличных коллег, социальные страховки и другие важные бонусы.
«НЕсказки» для взрослых помогают определить собственный рабочий психотип и научиться использовать характер как преимущество, а также напоминают, что инвестиция в свою карьеру может принести несказочные дары, если правильно осмыслить и применить свои таланты.
Состав творческой группы:
Бренд работодателя Х5 (клиент)
Руководитель направления «Бренд работодателя»: Виктор Вязовский
Старший менеджер по связям с общественностью: Юлия Ситанова
Руководитель управления по связям с общественностью: Денис Кузнецов
Директор по развитию персонала и бренда работодателя Х5: Мария Верномудрова
RODNYA Creative PR Studio (агентство, автор идеи)
Руководитель творческой группы: Андрей Арнаутов
Арт-Директор: Илья Иванов
Аккаунт-директор: Евгения Страхова
Старший аккаунт-менеджер: Арина Бухвалова
Пиар-лид: Никита Белов
Контент продюсер: Артемий Козак
Пиар-менеджер: София Суслова
Младший пиар-менеджер: Елена Шарова
Студия подкастов и аудиоэкспериментов «Толк» (партнер по контенту)