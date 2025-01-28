X5 Group заключила договор аренды с Dubinin’Sky

X5 Group арендовал у входящего в группу ВТБ девелопера «Галс-девелопмент» 46 тыс. м2 в строящемся рядом с Павелецким вокзалом офисном комплексе Dubinin’Sky. Транзакция была закрыта в самом конце прошлого года, она оказалась масштабнее, чем это считалось ранее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Dubinin’Sky представляет собой две 24-метровые башни общей площадью порядка 106 тыс. м2. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на начало 2026 года. Одним из арендаторов объекта уже выступает фирма «Деловые решения и технологии», которая ранее называлась Deloitte. Она сняла там 5,2 тыс. м2. Ранее Х5 планировала арендовать там порядка 35 тыс. м2.

X5 Group разместит в Dubinin’Sky свою штаб-квартиру, считают опрошенные «Ведомостями» консультанты. Ранее у ретейлера была идея построить неподалеку от своего основного офиса на ул. Средней Калитниковской новое большое здание и объединить там своих сотрудников, но, вероятно, аренда площадей оказалась более выгодной с экономической точки зрения. X5 Group, по расчетам экспертов, будет ежегодно платить за свой новый офис 1,38−1,8 млрд руб.

Сделка между X5 Group и «Галс-девелопментом» стала крупнейшей на рынке офисной недвижимости по итогам прошлого года, указывают консультанты. Среди других крупных сделок- Т-банк договорился с сетью Business Club об аренде у нее 26 тыс. м2 в комплексе «Искра парк» на Ленинградском проспекте, а HeadHunter сняла 9 тыс. м2 в бизнес-центре AFI2B у Белорусского вокзала.

Ранее сообщалось, что доля свободных площадей на офисном рынке Москвы по итогам третьего квартала составила всего 5,5%. Это стало абсолютным минимумом с 2008 года.