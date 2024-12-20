X5 Group может переехать в Dubinin’Sky

X5 Group планирует арендовать порядка 35 тыс. м2 в строящемся рядом с Павелецким вокзалом бизнес-центре Dubinin’Sky. Если сделка состоится, то станет одной из крупнейших на рынке коммерческой недвижимости за последнее время, сообщают «Ведомости».

Dubinin’Sky включает в себя две 24-этажные башни более чем на 100 тыс. м2. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на начало 2026 года.

По словам источника издания, X5 Group может разместить в Dubinin’Sky свою штаб-квартиру. Однако собеседник, близкий к одной из сторон переговоров, утверждает, что окончательного решения по этому поводу пока нет — компания слишком большая, поэтому площадей в Dubinin’Sky не хватит, чтобы посадить там все подразделения группы.

По расчетам экспертов, новый офис обойдется X5 Group в 1,4 млрд руб. в год. При этом арендатору еще нужно будет вложиться в отделку офиса.

Если X5 Group подпишет соглашение по Dubinin’Sky, то это будет одна из крупнейших сделок на рынке офисов за последнее время. Кроме того, в этом году «Т-банк» договорился с сетью Business Club об аренде у нее 26 тыс. м2 в комплексе «Искра парк» на Ленинградском проспекте.

Ранее сообщалось, что доля свободных площадей на офисном рынке Москвы по итогам третьего квартала составила всего 5,5%. Это стало абсолютным минимумом с 2008 года.