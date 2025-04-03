X5 Group договаривается о строительстве крупного склада в Подмосковье

X5 Group договаривается с группой компаний «Ориентир» Елены Бондарчук о строительстве логопарка площадью 50 тыс. кв. м. Объект планируют разместить в районе Горьковского шоссе под Ногинском на востоке Московской области. Сделка пройдет по схеме built-to-suit (строительство под нужды заказчика) с последующим выкупом, пишет «Коммерсантъ».

Бондарчук 25 марта учредила компанию «Ориентир восток», которая могла быть создана для строительства логопарка.

Для возведения объекта ГК «Ориентир» могла выкупить участок в индустриальном парке «М7—М12». По словам экспертов, для строительства логопарка площадью 50 тыс. кв. м нужно как минимум 15 га.

Покупка земли обойдется в 525 млн руб., инвестиции в строительство склада могут составить 5,5 млрд руб., а если он будет мультитемпературным — то 7 млрд руб.

X5 Group может использовать будущий склад для хранения товаров из-за рубежа или обслуживания близлежащих регионов вплоть до Владимира.

Рынок складской недвижимости в России сместился в сторону формата built-to-suit из-за высокой ключевой ставки, которая сейчас составляет 21%. В этом году в стране планируют ввести 5,4 млн кв. м новых логопарков. 52% из них составляют проекты built-to-suit и собственное строительство.

В начале года X5 Group арендовал у девелопера «Галс-девелопмент» 46 тыс. кв. м в офисном комплексе Dubinin’Sky, строящемся рядом с Павелецким вокзалом.