WPP пересмотрел в сторону понижения прогноз мировых рекламных расходов на 2025 год

Компания WPP Media понизила свой прогноз относительно роста мирового рынка рекламных расходов на 2025 год с 7,7 % до 6 %. Основная причина — усиление экономической неопределенности, что затрудняет планирование у рекламодателей. Согласно новой оценке, объем глобального рекламного рынка по итогам текущего года составит примерно 1,08 трлн долларов. В 2026 году рост ожидается на уровне 6,1 %.

Аналитики WPP также пересмотрели в сторону снижения прогноз среднегодового темпа роста (CAGR) на период с 2025-го по 2030 год — с 6,4 % до 5,4 %.

По прогнозу группы, цифровая реклама продолжит доминировать: «чистый» digital займет 73,2 % мирового рынка в 2025 году, а с учетом таких размещений, как ТВ-стриминг, DOOH и digital print, эта доля достигнет 81,6 %.

Ретейл‑медиа сохранят динамику роста: их объем увеличится до 169,6 млрд долларов в 2025 году, а к 2030 году достигнет 252,1 млрд долларов — около 18 % глобального рынка рекламы.

В отчете WPP отмечается, что реклама в контенте пользователей, размещаемая в китайских TikTok и Kuaishou, а также в американских YouTube и Instagram Reels (Instagram — запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ), становится все более значимой. Доля такой рекламы превысит половину отраслевых доходов в 2025 году, считают аналитики группы. По прогнозам WPP, доход от рекламы с участием блогеров и других авторов контента вырастет на 20 % — до 184,9 млрд долларов. К 2030 году показатель превысит 376,6 млрд долларов.

В WPP также подчеркивают значимость искусственного интеллекта для оптимизации рекламного процесса: компании все активнее вкладываются в ИИ-решения для производства креативов и таргетинга, что позволяет сократить затраты и повысить эффективность кампаний.