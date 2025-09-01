Эндрю Скотт покидает WPP

Операционный директор рекламной группы WPP Эндрю Скотт покинет свой пост в конце 2025 года. Он также выйдет из состава совета директоров. Об этом сообщает пресс-служба WPP.

До своего ухода из компании Скотт будет работать с новым генеральным директором Синди Роуз и передавать свои обязанности другим топ-менеджерам. После этого он в качестве старшего советника продолжит поддерживать реализацию стратегических инициатив компании.

Эндрю присоединился к WPP в 1999 году в должности директора по корпоративному развитию. В компании он также занимал ряд других руководящих должностей, в том числе позицию главного операционного директора в Европе, а в 2018 году был назначен глобальным операционным директором. В его обязанности входило руководство структурой WPP на ключевых рынках. В 2023 году он стал членом совета директоров.

Как отмечают в компании, Скотт сыграл ключевую роль в реализации множества M&A-сделок, включая приобретение Satalia и InfoSum. Сделки стали частью стратегии усиления позиций WPP в сферах искусственного интеллекта, аналитики и технологий. Эндрю также участвовал в продаже 60% компании Kantar и последующем выходе FGS Global.

В июле 2025 года WPP объявила о смене CEO. С 1 сентября пост заняла Синди Роуз. До назначения она была COO глобального бизнеса в Microsoft, но уже имела опыт работы в совете WPP.