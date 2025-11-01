WOW FEST 2025: подведены итоги международного фестиваля маркетинга в недвижимости

С 10 по 12 сентября в Москве прошел международный фестиваль маркетинга и креатива в недвижимости WOW FEST. Мероприятие, которое за 14 лет выросло из отраслевого слета в крупное международное событие, в этом году объединило профессионалов из 60 городов России, а также из Азербайджана, Казахстана, Греции и Индонезии. Участниками стали не только девелоперы и маркетологи, но и главы городов, архитекторы, урбанисты и эксперты креативных индустрий.

История фестиваля ведет свой отсчет с 2012 года, когда впервые прошла отраслевая премия WOW Awards. За 14 лет событие выросло из небольшого слета маркетологов в крупный международный фестиваль с насыщенной деловой программой, образовательными проектами, турами и экскурсиями. А также в рамках WOW FEST проходят церемонии награждения лидеров Рейтинга рекламных и коммуникационных агентств RACA и победителей премии WOW Awards.

В 2025 году фестиваль заявил о себе как о «Территории WOW» — масштабной площадке для генерации идей, выходящей за рамки продвижения отдельных проектов. Повестка стала шире и глобальнее, сфокусировалась на влиянии девелопмента на облик городов, их инвестиционную и туристическую привлекательность.

Вечером 10 сентября состоялась юбилейная церемония награждения рейтинга рекламных и коммуникационных агентств RACA. Рейтинг, которому в этом году исполнилось 10 лет, является независимым исследованием качества услуг и клиентского сервиса у подрядчиков рынка недвижимости. Агентства в рейтинге оценивают непосредственные клиенты, те, кто уже работал с ними над проектами.

Агентства оценивались в пяти ключевых категориях: Digital, PR и коммуникации, Медиаразмещение, Production и Брендинг. Церемония награждения прошла в неформальном формате креативного пикника.

Коммуникационное агентство PR Development уже несколько лет подряд входит в топ-3 рейтинга RACA в категории «PR и коммуникации». В 2025 году компания заняла второе место и лидирующую позицию по критерию «Наведенное знание», подтвердив свой статус одного из самых узнаваемых игроков на рынке.

11 сентября ярким вечером завершился второй день WOW FEST — церемонией награждения премии WOW Awards. В этом году премия укрепила свой статус главной отраслевой награды в области маркетинга и креатива.

В этом году WOW Awards сделала шаг вперед — команда разработала новую коммуникационную стратегию. Теперь премия — это территория озарения: место, где рождаются идеи. Уже 14 лет премия собирает и освещает лучшие решения рынка, которые вдохновляют, удивляют и дают тот самый эффект WOW, способный изменить взгляд на проект, продукт или коммуникацию.

Юлия Солодовникова, руководитель и управляющий партнер Ассоциации REPA: WOW Awards — территория озарения, где креативные идеи вспыхивают инсайтом у создателей, загораются у жюри при оценке проектов, а затем передаются рынку, вдохновляя и озаряя все профессиональное сообщество. Каждый проект-победитель — это озарение, которое задает новые стандарты для всей отрасли.

Участники боролись за награды в 9 категориях: «Позиционирование», «Коммуникации», «POS-материалы», «Digital», «Offline», «Маркетинг ТЦ», «Универсальная», «Брендинг» и новая в этом году — «WOW x Архстояние», посвященная арт-объектам. Всего в 37 номинациях (8 из которых также были новыми) было представлено более 300 работ.

Компания ART3D во второй раз подряд подтвердила экспертизу в веб-разработке, получив золотые и серебряные награды премии WOW Awards. В 2025 году 8 проектов компании были признаны лучшими и вошли в шорт-лист премии.

IV Международный форум «Казаныш. Единство разнообразия», организованный Институтом развития Казани по инициативе мэра Ильсура Метшина, взял Гран-при по версии искусственного интеллекта и серебро в номинации «Продвижение территорий». В феврале Казань приняла крупнейший за три года урбанфорум в мире, объединив 80 зарубежных экспертов. За программную дирекцию, подбор спикеров и PR отвечала команда Maximova&Bykov Consulting.

Абсолютным победителем и обладателем Гран-при премии WOW Awards стал кейс ГК «КОРТРОС» — «TATE. Искусство в деталях».

«Победа в Гран-при подтверждает: наши идеи попадают в ценности аудитории и доносят глубокий художественный смысл TATE. В центре — идея дома как источника вдохновения, выраженная в "Симфонии гостеприимства", написанной Антоном Беляевым», — отмечают в компании.

WOW FEST 2025 доказал статус главной отраслевой площадки для презентации выдающихся кейсов, обмена опытом и формирования новых стандартов в маркетинге и креативе для рынка недвижимости.

