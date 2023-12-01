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18+
01.12.2023 в 19:45

Wonder Lab сняла рекламу для тех, кого уже ничем не удивишь

В видеороликах компания показала, что экосредства могут поразить сильнее инопланетянина и тирекса

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Бренд экологичных средств для дома Wonder Lab снял ролики, в основу которых лёг один из самых жизненных инсайтов для нашей страны — людей уже ничем не удивишь.

Компания решила рассказать зрителям, что Wonder Lab — это производитель удивительных средств. Они объединяют самое важное — эффективность наравне с «вредной химией» и безопасность для человека и природы.

Сообщение «Удивительно эффективные экосредства» бренд сформулировал весной 2023 года совместно с агентством Okkam Creative.

Создатели роликов разложили идею «Для тех, кого уже ничем не удивишь» на яркие сюжеты. С их героями происходят нарочито нереальные события: они встречаются с тирексом, инопланетянином, пиратом и обезьяной и ничему не удивляются. Но поражаются эффективности экосредств для дома Wonder Lab.

При разработке концепции видео команда учитывала, что ролики будут транслироваться в интернете: на видеохостингах, в онлайн-кинотеатрах и соцсетях. Важно было создать eye-catcher — что-то, что зацепит глаз и создаст интригу, чтобы вызвать желание досмотреть рекламу до конца.

Антон Ившин, директор по рекламе и коммуникации Wonder Lab:

Для нас как для производителя было важно не просто снять цепляющую рекламу, но и сделать сильную продуктовую часть — показать, что средства очень эффективны в решении бытовых проблем. Мы довольны результатом: получилось эффектно, смешно, нестандартно — всё это отражает философию бренда и помогает решать бизнес-задачи.

Состав творческой группы

Wonder Lab

Директор по рекламе и коммуникации: Антон Ившин
Арт-директор: Анна Булатова
Копирайтер: Виктория Александрова
Маркетинг-менеджер: Елена Савина
Специалист по рекламе: Кристина Каратаева
Генеральный директор: Игорь Климкин

Продакшн Surf Made

Режиссер: Тата Крылова
Оператор: Андрей Twinbrthrs
Исполнительный продюсер: Алина Крупина
Линейный продюсер: Анна Хренова
Второй режиссер: Ирина Вершинина
Монтаж: Кирилл Twinbrthrs
Цветокоррекция: Евгений Тен
3D-анимация: Виктор Солодовников
VFX: Алексей Продан, Ксения Меленцова
Музыка: Дмитрий Лобанов
SFX: Артём Сульдин

Wonder Lab сняла рекламу для тех, кого уже ничем не удивишь Wonder Lab сняла рекламу для тех, кого уже ничем не удивишь Wonder Lab сняла рекламу для тех, кого уже ничем не удивишь Wonder Lab сняла рекламу для тех, кого уже ничем не удивишь

Ранее Wonder Lab и Okkam Creative обновили коммуникационную стратегию бренда, разработали креативную рамку и запустили федеральную рекламную кампанию.

Креатив Реклама Wonder Lab
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