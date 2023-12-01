Wonder Lab сняла рекламу для тех, кого уже ничем не удивишь

Бренд экологичных средств для дома Wonder Lab снял ролики, в основу которых лёг один из самых жизненных инсайтов для нашей страны — людей уже ничем не удивишь.
Компания решила рассказать зрителям, что Wonder Lab — это производитель удивительных средств. Они объединяют самое важное — эффективность наравне с «вредной химией» и безопасность для человека и природы.
Сообщение «Удивительно эффективные экосредства» бренд сформулировал весной 2023 года совместно с агентством Okkam Creative.
Создатели роликов разложили идею «Для тех, кого уже ничем не удивишь» на яркие сюжеты. С их героями происходят нарочито нереальные события: они встречаются с тирексом, инопланетянином, пиратом и обезьяной и ничему не удивляются. Но поражаются эффективности экосредств для дома Wonder Lab.
При разработке концепции видео команда учитывала, что ролики будут транслироваться в интернете: на видеохостингах, в онлайн-кинотеатрах и соцсетях. Важно было создать eye-catcher — что-то, что зацепит глаз и создаст интригу, чтобы вызвать желание досмотреть рекламу до конца.
Антон Ившин, директор по рекламе и коммуникации Wonder Lab:
Для нас как для производителя было важно не просто снять цепляющую рекламу, но и сделать сильную продуктовую часть — показать, что средства очень эффективны в решении бытовых проблем. Мы довольны результатом: получилось эффектно, смешно, нестандартно — всё это отражает философию бренда и помогает решать бизнес-задачи.
Состав творческой группы
Wonder Lab
Директор по рекламе и коммуникации: Антон Ившин
Арт-директор: Анна Булатова
Копирайтер: Виктория Александрова
Маркетинг-менеджер: Елена Савина
Специалист по рекламе: Кристина Каратаева
Генеральный директор: Игорь Климкин
Продакшн Surf Made
Режиссер: Тата Крылова
Оператор: Андрей Twinbrthrs
Исполнительный продюсер: Алина Крупина
Линейный продюсер: Анна Хренова
Второй режиссер: Ирина Вершинина
Монтаж: Кирилл Twinbrthrs
Цветокоррекция: Евгений Тен
3D-анимация: Виктор Солодовников
VFX: Алексей Продан, Ксения Меленцова
Музыка: Дмитрий Лобанов
SFX: Артём Сульдин
Ранее Wonder Lab и Okkam Creative обновили коммуникационную стратегию бренда, разработали креативную рамку и запустили федеральную рекламную кампанию.