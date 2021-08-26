Динамика киберспорта и принципы юзабилити: в Winstrike запустили новый сайт

Агентство киберспортивного маркетинга Winstrike Agency запустило процесс ребрендинга своего сайта. В его основу легла концепция единого визуального оформления юнитов компании. Был разработан брендбук и стандарты для всех направлений Winstrike: от логотипов и корпоративной документации до сувенирной продукции и диджитал-площадок. О том, как менялась площадка, Sostav рассказала команда агентства.

О проблематике

Мы провели анализ текущей версии сайта компании и поняли, что у нее сразу несколько критических недостатков.

Во-первых, сейчас сайт выглядит разрозненно. Для некоторых направлений деятельности компании выделены отдельные поддомены, для остальных — нет. Это показывало отсутствие единой логики и структурирования в подаче информации.

Во-вторых, у каждого подсайта была собственная концепция оформления материала, что мешало восприятию компании как единого целого.

В-третьих, некоторые подсайты не соответствовали требованиям к юзабилити.

В-четвертых, система управления контентом устарела, давно не обновлялась и была ненадежной с точки зрения информационной безопасности. При этом у каждого подсайта была своя CMS. Это осложняло управление ресурсом как с технической, так и с организационной стороны.

План действий

Для решения проблемы были поставлены следующие задачи:

объединение существующих подсайтов под одним доменом;

структурирование всей информации и приведение визуального оформления к единому образу;

обеспечение интуитивно понятной работы с сайтом не только для пользователей, но и для контент-редакторов.

Реализация

Весь процесс обновления сайта был разделен на три этапа.

На этапе составления технического задания мы подробно проанализировали текущую структуру и контент подсайтов. В итоге мы перестроили страницы с учетом новой концепции, выделив тематические разделы для каждого юнита компании:

«Команды» — направление о профессиональных киберспортивных командах, участвующих в турнирах;

«Академия» — киберспортивные курсы по самым популярным кибердисциплинам;

«Клубы» — сеть киберспортивных арен и клубов в России и консалтинговые услуги по открытию клубов;

«Агентство» — агентство киберспортивного маркетинга;

«Ивенты» — направление о ярких и престижных киберспортивных мероприятиях.

Для каждого раздела были разработаны отдельное наполнение и прототипы страниц. На этапе создания дизайна мы подготовили новый набор цветов и шрифтов, обновили принцип подбора иллюстраций и разработали дизайн-шаблоны всех разделов сайта в соответствии с утвержденным брендбуком.

Затем мы перешли к верстке и программированию. Для работы была выбрана новая система управления контента, которую мы установили на собственный сервер и настроили в соответствии с необходимыми требованиями. После этого весь контент со старой версии сайта перенесли на обновленный единый портал, сверстали новые дизайн-шаблоны и протестировали их на адаптивность и совместимость с разными браузерами.

На последнем этапе вместе со всеми отделами компании мы провели внутренний аудит сайта.

Результат

Нам удалось разработать единую концепцию оформления сайта, которая отражает в себе динамику киберспорта, но при этом является простой в восприятии и удобной в использовании. Созданные дизайн-шаблоны отвечают современным требованиям юзабилити, кросс-браузерности и адаптивности под мобильные устройства. Перенос сайта на современную, надежную CMS с качественной технической поддержкой, а также с возможностями для масштабирования и подключения нового функционала — все это обеспечит максимальное удобство в администрировании портала.