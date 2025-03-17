Win2Win Communications представило ежегодный рейтинг упоминаемости брендов нижнего белья

Российский бренд Belle You вновь стал лидером рейтинга упоминаемости в онлайн-СМИ в категории «Нижнее белье» с долей 28,87% по итогам 2024 года, о чем Sostav рассказали в коммуникационном агентстве Win2Win Communications , проводившем исследование.

Отечественные марки нижнего белья в целом лидируют по упоминаемости в СМИ по итогам 2024 года, занимая семь мест в первой десятке рейтинга. Помимо Belle You, из российских брендов в него также вошли: Le Journal Intime с долей 8,12% (3 место), Blizhe с долей 6,47% (4 место), Defile с долей 6,02% (5 место), Petra с долей 3,9% (8 место), Estelle Adony с долей 3,76% (9 место), Deseo с долей 2,86% (10 место). Из зарубежных марок в топ-10 оказались: Intimissimi с долей 8,57%, Incanto с долей 5,11% и Lise Charmel с долей 3,91% — на 2, 6 и 7 местах соответственно, причем последний из брендов попал в число лидеров рейтинга впервые, поднявшись туда с 24 места. Общая доля публикаций с упоминаниями российских марок в топ-10 составляет 77%.

Рейтинг упоминаемости брендов нижнего белья в СМИ составляется коммуникационным агентством Win2Win Communications с 2023 года. В этом году были проанализированы материалы порядка 130 онлайн-изданий, где отслеживалась упоминаемость более 40 российских и зарубежных марок.