Wildberries запускает детский режим в мобильном приложении маркетплейса. Функция позволит юным пользователям самостоятельно просматривать ассортимент и выбирать товары, при этом оформление покупок останется под контролем родителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Детский режим будет представлен в виде отдельного пространства внутри приложения со специализированной витриной. В нем не будут доступны товары для взрослых, отзывы покупателей, стандартные push-уведомления, а также история поиска и заказов родителя.

Выбранные ребенком товары будут добавляться в отдельную корзину, которая автоматически отобразится в основном режиме приложения. Родители смогут проверить ее содержимое, одобрить покупки, а затем самостоятельно оформить и оплатить заказ.

Для включения детского режима необходимо активировать соответствующую настройку в приложении и установить пароль. Без него ребенок не сможет переключиться на взрослый режим.

Функция детского режима будет постепенно появляться у всех покупателей Wildberries в приложении на iOS и Android, уточнили в компании.

Ранее WB совместно с ВТБ запустили пилот мультибанкинга. Клиенты банков смогут просматривать счета и переводить деньги между ними через приложения «ВТБ Онлайн» и Wildberries.