Wildberries&Russ обновит платформу RWB Media

Объединенная компания Wildberries и Russ — РВБ — обновит платформу продвижения RWB Media, предназначенную для продавцов. В этом году РВБ внедрит на Wildberries новые баннерные форматы, усовершенствует инструменты продвижения и статистику. Об этом на Конференции инновационных технологий электронной коммерции, прошедшей накануне, рассказал директор по продукту платформы продвижения Wildberries&Russ Вячеслав Никонов.

В течение года в аукционе Wildberries расширят возможности продвижения: карточки товаров будут показываться не только в поиске, но и в рекомендательных полках. Селлеры смогут гибко выбирать наиболее эффективные места показа для каждого товара. Также внедрят точечное регулирование ставок: индивидуальную настройку ставок для каждого поискового запроса и автоматическую минусацию нерелевантных фраз по заданным параметрам.

В апреле в аукционе начнут тестировать модель CPC (оплата за клик). Инструмент запустят в дополнение к модели оплаты за показы. Селлеры смогут оплачивать только действия пользователей, которые просмотрели карточку или отложили товар для последующей покупки.

РВБ продолжит автоматизировать рутинные операции в кабинете платформы RWB Media. В конце прошлого года на площадке появилась функция автоматического пополнения кампаний, в планах — повысить удобство работы с этим инструментом. Продавцы, у которых запущено множество кампаний, смогут управлять настройками в одном окне.

Обновления коснутся и мобильного кабинета продвижения в приложении WB Partners. Селлеры смогут создавать новые и редактировать существующие кампании, отслеживать их бюджеты на единой странице. В числе других возможностей — управление ставками, настройка автопополнения бюджетов и управление ими, проверка поисковых фраз, по которым был найден товар, и просмотр соответствующей статистики. В дальнейшем продавцам дадут возможность проверять статистику, управлять поисковыми фразами, а также контролировать финансы и бонусы.

В аналитике и статистике появятся новые инструменты. Теперь показ в продвижении будет считаться, когда пользователь видит хотя бы половину карточки товара в выдаче, а кликом — любое нажатие на эту карточку. Статистика по добавлению товаров в корзину стала более точной, а период, за который учитываются данные для расчета, увеличился. Информация обновляется быстрее, для анализа добавлены новые метрики.

Фокусами в развитии инструментов медиа у RWB Media станут новые рекламные форматы на всех этапах пути пользователя, таргетирование и точная настройка, быстрый и простой запуск кампаний. Для этого РВБ запустит и будет развивать личный кабинет для внешних рекламодателей и агентств. Также в планах — внедрение видеобаннеров и HTML5-баннеров, добавление новых возможностей таргетингов, расширение аналитики и предложение большего количества метрик в статистике.

Продавцы могут подключаться к партнерской программе «WB Инфлюенс» для продвижения товаров через креаторов в контентплейсе Wibes. Оплата — по модели CPO (оплата за заказ) только за успешные продажи, т.е. если товар выкуплен и не возвращен пользователем в течение двух недель.

Вячеслав Никонов, директор по продукту платформы продвижения Wildberries&Russ: Мы активно работаем над развитием инструментария RWB Media и стремимся сделать продвижение на Wildberries максимально прозрачным и эффективным. Новые инструменты помогут продавцам автоматизировать целый ряд рутинных операций, сократить издержки и увеличить прибыль, а новые форматы продвижения позволят охватить еще больше покупателей.

Ранее сообщалось, что Wildberries&Russ запустила сервис генерации уникальных артикулов и открыла в Wibes монетизацию для блогеров.