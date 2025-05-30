Wildberries & Russ и МТС внедрили ИИ-систему защиты от мошенничества

Объединенная компания Wildberries и Russ совместно с МТС запустили ML-модель для мониторинга и выявления мошеннических действий на маркетплейсе на ранних этапах пользовательской активности. Платформа объединяет Big Data МТС и технологии машинного обучения Wildberries и Russ. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании.

Система в реальном времени анализирует обезличенные поведенческие сигналы, позволяя выявлять риски фишинга, фальсифицированных аккаунтов, злоупотреблений бонусными программами, поддельных заказов и отзывов еще до завершения регистрации пользователя. Основу решения составляют технологии ИИ и поведенческого скоринга, объединяющие Big Data МТС и алгоритмы Wildberries и Russ.

По словам руководителя направления Big Data «МТС Скоринг» Вадима Алешина, новая система выявляет потенциальных нарушителей уже на этапе регистрации.

«Современные технологии позволяют выявить потенциальный риск мошенничества уже на этапе регистрации и авторизации, снижая риски нарушения безопасности, и защитить миллионы пользователей маркетплейса от злоумышленников», — отметил Алешин.

Директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству объединенной компании Wildberries и Russ Сергей Камшилин добавил, что внедрение системы стало «важным шагом» в развитии защиты маркетплейса: «Интеграция наших алгоритмов с передовыми решениями коллег позволит нам еще более эффективно и комплексно бороться с мошенническими схемами, практически мгновенно пресекая попытки обмана на самых ранних этапах взаимодействия с платформой».

Ранее Wildberries & Russ открыла инструменты продвижения товаров для предпринимателей из Беларуси, Казахстана и Узбекистана. С 21 мая пользователям в этих странах стал доступен кабинет «ВБ.Продвижение».