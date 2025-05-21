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21.05.2025 в 17:15

Wildberries открыл продвижение товаров для продавцов из Беларуси, Казахстана и Узбекистана

Предприниматели из этих стран смогут оплачивать инструменты в национальной валюте

Объединенная компания Wildberries & Russ открыла инструменты продвижения товаров для предпринимателей из Беларуси, Казахстана и Узбекистана. С 21 мая пользователям в этих странах стал доступен кабинет «ВБ.Продвижение», что позволит локальным продавцам управлять рекламными кампаниями и оплачивать услуги в национальной валюте. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе объединенной компании.

Селлеры смогут использовать ключевые инструменты продвижения карточек товаров — «Автоматическая кампания» и «Аукцион». Первое решение использует алгоритмы Wildberries для показа товаров в точках с наибольшим спросом, а второе — позволяет продавцам самостоятельно управлять рекламной выдачей через систему ставок. Оба инструмента направлены на повышение видимости карточек товаров и рост продаж на платформе.

Пополнять кабинет продвижения можно будет как с банковской карты, так и с расчетного счета. Сумма указывается в белорусских рублях, тенге или узбекских сумах и конвертируется по курсу на дату пополнения. Все закрывающие документы, включая акты и счета, также будут формироваться в местной валюте.

По мнению компании, эти изменения станут важным шагом в развитии внутренней электронной торговли и поддержке малого и среднего бизнеса в странах СНГ.

Ранее Wildberries запустил доставку товаров из ОАЭ.

Узбекистан Казахстан СНГ Беларусь Wildberries & Russ
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