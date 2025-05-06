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06.05.2025 в 10:30

Wildberries запускает доставку товаров из ОАЭ

Маркетплейс предложит российским покупателям смартфоны и электронику из Эмиратов с доставкой от шести дней

Объединенная компания РВБ (Wildberries & Russ) в мае запустит продажи товаров селлеров из Объединенных Арабских Эмиратов. Прежде всего речь идет о смартфонах и потребительской электронике, сообщает пресс-служба РВБ.

Товары будут доставляться в пункты выдачи заказов по всей России. Срок доставки составит от шести дней, в зависимости от логистики и таможенного оформления. В компании подчеркнули, что с расширением поставок сроки доставки будут сокращаться, а ассортимент — расширяться.

На платформе Wildberries автоматизирован процесс уплаты таможенных пошлин. При заказе товаров стоимостью свыше 200 евро пошлина рассчитывается автоматически и включается в финальную цену заказа, избавляя клиента от дополнительных действий.

ОАЭ станет десятой страной в географии присутствия объединенной компании. В настоящее время РВБ ведет операционную деятельность в девяти странах, включая Россию, Армению, Беларусь, Грузию и Китай, откуда также осуществляется импорт товаров.

ОАЭ Wildberries & Russ
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