Wildberries запустит сервис такси в Белоруссии

Wildberries изучает возможность запустить сервис такси в Белоруссии. Интерфейс приложения уже готов, но сроки запуска не уточняются, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Пилотный проект может запустится в Минске после завершения всех необходимых для его старта процессов, подтвердил изданию представитель Wildberries. Он также отметил, что у компании накоплен значительный опыт в сфере транспортных и логистических процессов.

По словам аналитиков, белорусский рынок такси по структуре схож с российским. Около 90% рынка занимает «Яндекс такси», остальные 10% приходится на сервисы «Такси 135», такси Maxim и сервис «Бавария».

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что конкуренция в сегменте будет острой, но у Wildberries сильная пользовательская база, которая дает хорошие возможности для реализации такого проекта. Кроме того, это может стать заделом для масштабирования и на российский рынок, добавляет эксперт.

Напомним, в ноябре прошлого года Wildberries объявила о запуске собственной сети АЗС в логистических центрах маркетплейса для водителей компании. В будущем компания может расширить сеть и открыть АЗС для всех автомобилистов.