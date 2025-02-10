На Wildberries начали продавать автомобили с пробегом

Маркетплейс Wildberries запустил продажу автомобилей с пробегом в партнерстве с брендом Pango Cars, специализирующемся на реализации подержанных машин от официальных дилеров. На первом этапе для заказа доступны авто с пробегом марок KIA, Renault, Volkswagen, Changan и Audi стоимостью от 950 тыс. руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ сообщает Forbes.

В рамках тестирования опции заказ автомобилей возможен в Москве и Московской области, но в будущем география доставки расширится, как и ассортимент категории. Покупка машины осуществляется по 100%-й предоплате. Продавец доставит машину в согласованное с покупателем место, при желании ее можно забрать из дилерского центра. Документы передаются покупателю перед выдачей транспортного средства.

Все авто проходят техническую и юридическую проверку по программе Pango Select и имеют гарантию на основные узлы и агрегаты сроком на год или по достижению 20 тыс. км пробега. При этом после осмотра транспортного средства потребитель вправе отказаться от заключения договора купли-продажи.

Ранее сообщалось, что объединенная компания Wildberries & Russ запустила производство изотермических полуприцепов, предназначенных для транспортировки грузов. Выпуском машин занимается подразделение автоматизации компании на площадке, расположенной в Луховицах в Московской области.