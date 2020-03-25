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25.03.2020 в 15:45

Wildberries поможет россиянам найти работу во время кризиса

Ритейлер запустил интернет-ресурс со своими и чужими вакансиями

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Крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries предлагает рабочие места людям, которые остались без работы из-за кризиса, сообщается в релизе компании. Wildberries запустила сайт, на котором размещаются вакансии ритейлера, а также других работодателей.

Wildberries создала более 3,5 тыс. рабочих мест в 450 населенных пунктах. Компания приглашает на работу в распределительные центры, пункты выдачи заказов, службу курьерской доставки и центральный офис на постоянной и временной основе.

Пресс-служба Wildberries:

Wildberries предлагает всем жителям страны, которые остались без работы, стать сотрудниками нашей компании. Трудоустройство возможно в кратчайшие сроки. В этот непростой для страны момент мы призываем объединиться всех — работодателей, агентства по подбору персонала, специализированные сайты по трудоустройству, и присоединиться к нашей инициативе, протянув руку помощи россиянам.

Ритейлер призвал работодателей объединиться и протянуть руку помощи людям, которые нуждаются в этом. Для поиска работы во время кризиса Wildberries запустил сайт всемработавб.рф. Здесь можно найти вакансии Wildberries, а также разместить предложения других компании.

Wildberries
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