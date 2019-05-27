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27.05.2019 в 14:05

«Юлмарт» начинает продавать китайскую электронику

Ритейлер надеется так удержать клиентов

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Интернет-ритейлер «Юлмарт» начинает продавать китайские товары, сообщает РБК со ссылкой на директора бизнес-направления «Продукт» компании Олега Пчельникова.

Он рассказал, что теперь заказчики смогут приобретать китайскую продукцию с бесплатной доставкой везде, где имеются представительства ритейлера. «Юлмарт» в этих отношениях будет выступать лишь онлайн-витриной и местом, где выдаются заказы.

Договор купли продажи надо будет составлять между покупателем и продавцом после полной предоплаты. А формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Этот шаг направлен на удержание клиентов, привлечение новых и расширение ассортимента ритейлера. Как говорят специалисты, популярность сайта «Юлмарт» и его логистические возможности очень заметно превосходят ассортимент. Теперь сайт компании пополнился новым разделом — «Смартфоны из Китая».

«Юлмарт» существует с 2008 года, в 2013 году он стал лидером e-commerce в России. Но уже в 2016 году из-за корпоративного конфликта и проблем с кредиторами, которым были предоставлены ложные сведения ради получения ссуды, компания начала сдавать позиции и уступила Wildberries. В том же году в регионах России начали закрываться пункты выдачи заказов и прошли сокращения сотрудников.

Юлмарт
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