Wildberries и «Национальная Лотерея» запускают совместный розыгрыш

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ ) и бренд «Национальная Лотерея» запускают специальный проект «Оденься на Мечталлион». Это первый в России гибрид ТВ-шоу, e-commerce и лотереи, где зрители могут стать обладателями денежных призов и стильных образов из эфира «Первого канала».

Каждый лотерейный билет «Мечталлион», приобретенный на Wildberries в рамках акции, — это двойной шанс на удачу: участники могут выиграть в тираже денежный приз и подарочный сертификат Wildberries в розыгрыше. Благодаря ему можно будет собрать стильный гардероб участников популярного шоу «Мечталлион», в эфире которого проходит розыгрыш одноименной лотереи. Так, начиная уже с 24 августа, зрители смогут не просто наблюдать за участниками любимой программы на «Первом канале», но и буквально примерить их модный образ на себя.

Для участия в акции достаточно зайти на сайт или в приложение Wildberries и перейти на сайт спецпроекта через баннер на главной странице. На нем пользователи смогут приобрести лотерейный билет «Мечталлион», который станет не только шансом на крупный выигрыш, но и новым элементом лайфстайл-опыта. Такой билет откроет доступ к еженедельному розыгрышу подарочных сертификатов Wildberries — с ними победитель получает возможность заняться онлайн-шопингом на маркетплейсе, в том числе подобрать собственный образ — в духе героев телестудии. Интересно, что актуальные образы для участников шоу «Мечталлион» предоставят известные бренды, которые можно заказать на Wildberries.

Пресс-служба «Национальной Лотереи»: «Национальная Лотерея» анонсирует масштабную коллаборацию с маркетплейсом Wildberries: «Оденься на Мечталлион» — это не просто дополнительный розыгрыш, а возможность получить образ мечтателя, представленный в эфире «Первого канала». Смотрите шоу «Мечталлион» каждое воскресенье и вдохновляйтесь стильными образами.