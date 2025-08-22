Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.08.2025 в 10:30

Wildberries и «Национальная Лотерея» запускают совместный розыгрыш

Теперь можно стать обладателями образов из телешоу на «Первом канале»

6
Реклама
РУСС АУТДОР ООО | www.russoutdoor.ru
erid:2W5zFHGTH8k

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ ) и бренд «Национальная Лотерея» запускают специальный проект «Оденься на Мечталлион». Это первый в России гибрид ТВ-шоу, e-commerce и лотереи, где зрители могут стать обладателями денежных призов и стильных образов из эфира «Первого канала».

Каждый лотерейный билет «Мечталлион», приобретенный на Wildberries в рамках акции, — это двойной шанс на удачу: участники могут выиграть в тираже денежный приз и подарочный сертификат Wildberries в розыгрыше. Благодаря ему можно будет собрать стильный гардероб участников популярного шоу «Мечталлион», в эфире которого проходит розыгрыш одноименной лотереи. Так, начиная уже с 24 августа, зрители смогут не просто наблюдать за участниками любимой программы на «Первом канале», но и буквально примерить их модный образ на себя.

Для участия в акции достаточно зайти на сайт или в приложение Wildberries и перейти на сайт спецпроекта через баннер на главной странице. На нем пользователи смогут приобрести лотерейный билет «Мечталлион», который станет не только шансом на крупный выигрыш, но и новым элементом лайфстайл-опыта. Такой билет откроет доступ к еженедельному розыгрышу подарочных сертификатов Wildberries — с ними победитель получает возможность заняться онлайн-шопингом на маркетплейсе, в том числе подобрать собственный образ — в духе героев телестудии. Интересно, что актуальные образы для участников шоу «Мечталлион» предоставят известные бренды, которые можно заказать на Wildberries.

Пресс-служба «Национальной Лотереи»:

«Национальная Лотерея» анонсирует масштабную коллаборацию с маркетплейсом Wildberries: «Оденься на Мечталлион» — это не просто дополнительный розыгрыш, а возможность получить образ мечтателя, представленный в эфире «Первого канала». Смотрите шоу «Мечталлион» каждое воскресенье и вдохновляйтесь стильными образами.

Наталья Пейсахович, директор по маркетингу РВБ:

Мы рады поддержать уникальный проект с «Национальной Лотереей» и шоу «Мечталлион», где онлайн-шопинг, мода и ТВ-медиа встречаются в новом формате. Пользователи Wildberries все чаще ищут вдохновение в визуальном контенте, желая сразу воплотить понравившийся образ в реальности, — и наша коллаборация, становится идеальным инструментом для этого. Для нас важно, чтобы стиль был доступен каждому, а участие в лотерее позволяет покупателям не просто вдохновляться образами из эфира, но и собрать собственный модный образ прямо на платформе.

Wildberries Национальная Лотерея Wildberries & Russ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.