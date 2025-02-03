Wildberries запустил на платформе сервис оплаты пошлин при покупке товаров из Китая

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила сервис, который позволит оплачивать таможенные пошлины при покупке зарубежных товаров прямо на платформе маркетплейса. Теперь при оформлении заказа на сумму более 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании.

Отмечается, что пока функция оплаты таможенных пошлин доступна только для товаров, заказанных из Китая. Ранее покупатели должны были самостоятельно оплачивать сборы по ссылке от таможенного брокера, что зачастую приводило к задержкам в оформлении заказа.

В Wildberries и Russ напомнили, что по действующему законодательству, без уплаты пошлин покупатели могут заказывать товары на сумму до 200 евро и весом до 31 килограмма. Если эти лимиты превышены, применяется пошлина в размере 15% от суммы превышения, но не менее двух евро за каждый лишний килограмм.

Ранее Wildberries начал тестировать сервис онлайн-чаевых для менеджеров пунктов выдачи заказов и курьеров.