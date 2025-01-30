Wildberries запустил тестирование сервиса онлайн-чаевых

Wildberries начал тестировать сервис онлайн-чаевых для менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и курьеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким.

По ее словам, идея добавления услуги появилась после обращений пользователей. «Все чаще люди хотят поблагодарить не только высокой оценкой в приложении, но и денежным вознаграждением», — написала бизнесвумен.

На первом этапе сервис будет доступен ограниченной группе пользователей, но позже его расширят на всех российских пользователей. Чаевые, оставленные пользователями, будут отправляться напрямую на «WB Кошелек» менеджера ПВЗ или курьера, отметила Ким.

Как пишет ТАСС, покупатели смогут оставлять чаевые через мобильное приложение в течение недели после получения заказа, выбирая фиксированную сумму или вводя свою — до 1 тыс. руб.