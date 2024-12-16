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16.12.2024 в 09:43

Wildberries начал продажу страховых полисов

Продукт с октября проходил этап тестирования

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Объединенная компания Wildberries и Russ начала продавать цифровые страховые полисы всем пользователям-физлицам, сообщает «Интерфакс». Онлайн-платформа впервые запускает продажу страхового продукта — до этого он проходил этап тестирования.

Полис распространяется как на риски повреждения товаров, приобретённых на маркетплейсе, так и на имущество в доме в случаях его утраты или повреждения из-за пожара, затопления, стихийного бедствия или кражи.

Кроме того, полис включает страхование здоровья покупателя и его близких при длительном больничном (более 21 дня) или госпитализации дольше двух недель из-за несчастного случая.

Страховой продукт создан финтех-командой совместно с партнером — компанией ООО «Дефанс Страхование». Полис можно оформить онлайн в процессе шопинга. Его стоимость составляет 100 рублей, а срок действия — месяц.

Максимальная сумма возмещения по каждому полису достигает 20 тыс. рублей. Если покупатель приобретает несколько полисов, то выплаты по ним суммируются.

После оформления полис будет доступен в личном кабинете на Wildberries в разделе «Страховки». В случае наступления страхового события и утверждения заявки выплата поступит на указанный покупателем счет.

Тестирование продажи страхового продукта на Wildberries стартовало с октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что на Wildberries будут продавать билеты на поезда.

Wildberries Маркетплейс страховка страховой полис
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