«Студия Артемия Лебедева» обновила дизайн пунктов выдачи Wildberries

«Студия Артемия Лебедева» обновила дизайн пунктов выдачи заказов Wildberries, сообщается на сайте компании. В основу нового визуального стиля легли силуэты ягод разных форм и размеров.

По мнению авторов концепции, новое оформление укрепляет образ современной технологичной компании и добавляет комфорта — посетителям и работникам.

Приветственная стойка расположена на фоне брендированной стены, украшенной декоративной зеленью. Она комбинируется со столешницей для осмотра товара. Общую строгость места разбавляет подвесной светильник из трубок.

Карнизы, зеркала и пуфики в примерочных имеют плавные линии. Внутри примерочных стены выдержаны в тёмном тоне.

Для распаковки крупных товаров и проверки электроники есть отдельный стол со всем необходимым. Графические элементы в виде ягод используются точечно. Снаружи стену украшает ненавязчивый паттерн.

«Тёплое дерево в сочетании с мягкой подсветкой придает сдержанному интерьеру в серых тонах уюта, а яркие ягодные цвета создают жизнерадостные акценты», — отмечается в сообщении.

В июне «Студия Артемия Лебедева» создала ролик для корейского бренда стиральных порошков «Оттаку». По сюжету, расстроенный повар-азиат приходит домой с пятнами на форме. Однако долго грустить не получается: домашний питомец-кот в одно мгновение отстирывает одежду хозяина с помощью порошка «Оттаку».