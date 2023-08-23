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Дизайн сайта - Liqium

18+
23.08.2023 в 13:08

«Студия Артемия Лебедева» обновила дизайн пунктов выдачи Wildberries

В основе нового визуального стиля — силуэты ягод разных форм и размеров

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«Студия Артемия Лебедева» обновила дизайн пунктов выдачи заказов Wildberries, сообщается на сайте компании. В основу нового визуального стиля легли силуэты ягод разных форм и размеров.

По мнению авторов концепции, новое оформление укрепляет образ современной технологичной компании и добавляет комфорта — посетителям и работникам.

Приветственная стойка расположена на фоне брендированной стены, украшенной декоративной зеленью. Она комбинируется со столешницей для осмотра товара. Общую строгость места разбавляет подвесной светильник из трубок.

Карнизы, зеркала и пуфики в примерочных имеют плавные линии. Внутри примерочных стены выдержаны в тёмном тоне.

Для распаковки крупных товаров и проверки электроники есть отдельный стол со всем необходимым. Графические элементы в виде ягод используются точечно. Снаружи стену украшает ненавязчивый паттерн.

«Тёплое дерево в сочетании с мягкой подсветкой придает сдержанному интерьеру в серых тонах уюта, а яркие ягодные цвета создают жизнерадостные акценты», — отмечается в сообщении.

«Студия Артемия Лебедева» обновила дизайн пунктов выдачи Wildberries «Студия Артемия Лебедева» обновила дизайн пунктов выдачи Wildberries «Студия Артемия Лебедева» обновила дизайн пунктов выдачи Wildberries «Студия Артемия Лебедева» обновила дизайн пунктов выдачи Wildberries

В июне «Студия Артемия Лебедева» создала ролик для корейского бренда стиральных порошков «Оттаку». По сюжету, расстроенный повар-азиат приходит домой с пятнами на форме. Однако долго грустить не получается: домашний питомец-кот в одно мгновение отстирывает одежду хозяина с помощью порошка «Оттаку».

Артемий Лебедев дизайн Wildberries
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