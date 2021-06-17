Wildberries запустит экспресс-доставку из «Фуд сити» и «Цветочного ряда»

Российский маркетплейс Wildberries начал продажу свежих продуктов питания, готовых блюд и цветов, рассказали Sostav в компании. Продавать их на площадке смогут как крупные компании, так и небольшие фермерские хозяйства. Комиссия для всех продавцов этой категории составит 5%.

Они будут самостоятельно осуществлять экспресс-доставку в течение двух часов «в рамках заранее выбранной территориальной зоны». Пилотный проект быстрой доставки будет доступен в пределах МКАД, а также в поселках Мосрентген, Московский и Коммунарка. В компании рассказали, что стоимость доставки составит 199 руб., а при заказе от 2 тыс. руб. будет бесплатной.

«Мы развиваем продажи продуктов питания еще с 2018 года. Сначала мы продавали детское питание, затем на онлайн-площадке появились чай и кофе, бакалея, снеки, сладости, хлебобулочные изделия и прохладительные напитки. Сегодня продукты питания являются одной из наиболее быстрорастущих товарных категорий на Wildberries: по итогам 2020 года их оборот вырос на 605% год к году», — рассказали в пресс-службе.

Первыми партнерами маркетплейса стали рынок «Фуд сити» (входит в структуры «Киевской площади» Года Нисанова и Захара Илиева) и ритейлер «Цветочный ряд», сообщает «Коммерсантъ». В будущем Wildberries планирует расширить географию доставки и договориться с другими участниками продуктового рынка, в том числе и с крупными сетями.

В Ozon считают слабыми местами экспресс-доставки силами продавцов сроки выполнения заказов, скорость коммуникации с покупателями и качество продуктов. Delivery Club уже занимается доставкой продуктов с рынков и магазинов. В компании рассказывают, что контролируют время доставки с помощью сравнения заявленного срока и фактического исполнения заказа, а качество продуктов — с помощью анализа отзывов и оценок.

Источник издания в одном из маркетплейсов отметил, что крупные маркетплейсы стараются «замкнуть на себя все сценарии покупки и потребности пользователя» и поэтому усиливаются в сегментах, где они не присутствуют или присутствуют частично. По его словам, Wildberries еще в прошлом году пытался найти партнеров для проекта, но выбранную модель будет сложно масштабировать, считает собеседник издания.

В первом квартале 2021 года оборот Wildberries составил 134,7 млрд руб., что на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В штуках проданных товаров рост составил 122%, а количество заказов выросло на 108% до 126,5 млн год к году. Число продавцов онлайн-платформы составило 162 тыс.