Как агентство wewannamarketing вывело сайт Grow Food в топ-10 за полгода

Компания Grow Food искала агентство, которое могло бы дать прозрачный план действий и спрогнозировать результаты. Перед командой wewannamarketing была поставлена амбициозная задача по привлечению органического трафика, и за полгода работы им удалось на треть улучшить позиции в поиске, создать основу для нового контентного направления и заложить фундамент для долгосрочного роста. Об этом Sostav рассказала команда проекта.

Клиент и задача

Grow Food — компания в сегменте доставки готового полезного питания. Бизнес активно развивается, расширяя географию присутствия, включая регионы России. Ее аудитория — люди, которые выбирают здоровое питание и ценят удобство готовых решений. Для продвижения нужно было нарастить органический трафик на сайт, улучшить позиции в поисковой выдаче и запустить новое контентное направление.

Компания поставила перед wewannamarketing задачу: разработать эффективную SEO-стратегию, устранить технические ошибки сайта и заложить фундамент для долгосрочного роста видимости в поисковых системах.

Бэлла Сакаева, Head of Digital в команде GrowFood: Мы искали партнера, который даст понятный план и сможет прогнозировать результат. Команда wewannamarketing сразу показала системный подход к нашим задачам, вовлеченность и быструю реакцию. За полгода мы улучшили позиции, устранили технические ошибки и заложили основу для контентной стратегии. Особенно радует прозрачность и чёткая отчетность на каждом этапе.

От продуктовой экспертизы к решению бизнес-задач

Основной фокус нашего агентства — создание маркетинговых решений, которые учитывают специфику аудитории, продукта и рыночной ниши клиента. За счет выстроенных процессов, прозрачности и работы с гипотезами нам удается достигать ключевых бизнес-целей — от роста органического трафика и увеличения LTV до привлечения новых сегментов аудитории.

Наше главное преимущество — индивидуальный подход и гибкость. Каждая стратегия адаптируется под конкретные задачи клиента, обеспечивая не только результат, но и удобство сотрудничества: оперативную связь, прозрачные отчеты и четкий план действий. Такой подход уже помог нам добиться значительных результатов для брендов из сфер EdTech, foodtech и e-commerce.

Решение

При подходе к SEO мы учитываем две большие параллельные работы.

Первая — это on-page факторы. Они включают в себя все работы, которые проводятся со страницами, чтобы повысить их качество в глазах поисковых систем. Мы устраняем технические ошибки, улучшаем скорость загрузки, оптимизируем контент и структуру сайта.

Вторая — это off-page факторы. Мы работаем с внешней ссылочной массой, чтобы поисковые системы воспринимали сайт как максимально авторитетный. Источники доноров подбираются по уровню траста, индексу качества и другим метрикам. Это позволяет сформировать сильный ссылочный профиль, который усиливает видимость ресурса.

В работе над SEO видимость является нашей ключевой метрикой. Этот показатель позволяет точно оценить, какой процент от общей емкости трафика на рынке утилизируется и конвертируется в посещения сайта. Видимость остается стабильной, независимо от спроса и сезонных колебаний, что делает ее надежным ориентиром для анализа эффективности. Такой подход помогает не только отслеживать прогресс, но и добиваться пропорционального роста органического трафика, создавая прочную основу для долгосрочного развития.

Анализ выявил проблемы, которые ограничивали потенциал ресурса в поисковых системах: проблемы с индексацией, скоростью загрузки и некорректное отображение контента. Наша команда разработала четкий план действий и приступила к реализации.

Устранение технических ошибок

Провели технический аудит сайта, выявили факторы, препятствующие его высокому ранжированию. Оценили их значимость и подготовили детализированные рекомендации для разработчиков.

Сбор семантики

Проанализировали запросы пользователей и выделили перспективные ключевые слова. На основе анализа сформировали семантическое ядро, сгруппировали запросы по направлениям: доставка еды, спортивное питание, рационы для похудения. Также в семантику входит проработка информационных запросов, чтобы привлекать и такой тип трафика.

Всего было подобрано порядка 1 500 ключевых фраз, исходя из статистики «Яндекс» и Google.

Доработка контента

На страницах сайта вместе с командой разработки разместили тексты, мультимедиа, цены, отзывы и акции, что повысило привлекательность и доверие пользователей.

Развитие ссылочного профиля

Начали размещать качественные внешние ссылки на авторитетных ресурсах, увеличив доверие поисковых систем.

Запуск блога

Запуск блога был отдельным челленджем, так как нам предстояло объединить две платформы: собственная CMS сайта и платформа, на которой был разработан блог.

Для объединения использовали проксирование через сервер NGinx, что позволило интегрировать две разные системы на одном домене.



Подготовили материалы для двух разделов и объединили блог с основным сайтом. Новый раздел привлечет трафик по информационным запросам и улучшит внутреннюю навигацию.

Команда подготовила все работы заранее, что позволило сократить задержки на этапе согласования с клиентом. Основные материалы блога завершили до его интеграции, чтобы гарантировать готовность к запуску.

Оптимизация проводилась для мобильной и десктопной версий сайта. Несмотря на спад спроса в конце года, позиции по ключевым словам продолжали расти.

При этом SEO-рост не ограничивается отдельными регионами — продвижение охватывает всю Россию. Однако Москва и Санкт-Петербург остаются основными индикаторами успешности, поскольку именно они генерируют наибольший объем трафика. Поэтому отчетность и основной акцент в работе строится на динамике позиций в этих городах. Разрез по мобильным и десктопным версиям сайта позволяет оперативно реагировать на возможные технические нюансы: если, например, позиции на мобильных устройствах падают, а на десктопе растут, можно точечно доработать мобильную версию.

Дополнительно важно учитывать, что изначально сам продукт был доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Это самые конкурентные регионы с сильными игроками на рынке, что делает рост позиций здесь особенно ценным. Улучшая видимость в этих городах, мы добиваемся устойчивого результата даже в условиях высокой конкуренции.

Результаты

За время продвижения сайта Grow Food удалось существенно улучшить видимость ресурса в поисковых системах. Показатели позиций в категориях топ-1, топ-3, топ-5 и топ-10 демонстрируют стабильный рост, который в среднем составил порядка 30−40% по всем ключевым направлениям. Такой результат подтверждает эффективность стратегии и подхода, основанного на комплексной работе с on-page и off-page факторами.

Опираясь на подготовленное семантическое ядро из 1 500 ключевых запросов, мы можем поделиться следующими результатами в «Яндекс» (Москва) за шесть месяцев:

В Google Москва:

Видимость выбрана ключевой метрикой, поскольку она позволяет объективно оценивать, какую долю доступного трафика компания утилизирует на рынке, независимо от сезонных колебаний или изменения общего спроса. Этот показатель обеспечивает понимание долгосрочной динамики и коррелирует с ростом органического трафика. Стратегия работы с видимостью гарантирует, что сайт стабильно удерживает и улучшает свои позиции, создавая условия для дальнейшего роста.