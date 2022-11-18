Китайская Weibo отчиталась о падении рекламных доходов на 27% в третьем квартале

Владелец крупной социальной сети в Китае Weibo Corp. отчиталась о чистом убытке в третьем квартале в размере $17,14 млн против чистой прибыли в $181,74 млн годом ранее. Доходы от рекламы и маркетинга сократились на 27% и составили $393,4 млн по сравнению с $537,6 млн за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном на Nasdaq.

Общая выручка упала на 25% и составила $453,6 млн. В 2021 году показатели достигали $607,4 млн. В расчёте на акцию убыток составил $0,07 по сравнению с прибылью в размере $0,78 годом ранее. Скорректированная прибыль Weibo уменьшилась в 1,7 раза до $119 млн по сравнению с $209,6 млн в 2021 году.

Weibo Corp. сообщает, что снижение произошло в первую очередь из-за слабого рекламного спроса на фоне возобновления COVID-19 в материковом Китае, а также неблагоприятного влияния иностранной валюты в годовом исчислении.

Однако количество пользователей Weibo Corp. на конец сентября увеличилось на 11 млн., составив 584 млн. Количество ежедневно активных пользователей выросло примерно на 5 млн — до 253 млн.